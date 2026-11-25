Am zweiten und dritten Adventswochenende findet traditionell der Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing statt. Endlich gib es wieder Kutschfahrten.

Das ist in diesem Jahr neu beim Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Affing Erstmals wird es in diesem Jahr ein Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt in Affing geben.

Gäste dürfen sich aber noch auf eine weitere Neuerung freuen. Erstmals seit etwa 20 Jahren werden wieder Kutschfahrten angeboten. Das teilt Vorsitzender Ewald Lindemeir mit. Sonntag, 6.

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Dezember, 12 bis 20 UhrSonntag, 13. Dezember, 12 bis 20 UhrDer Veranstalter weist darauf hin, dass viele Aussteller unter Dach zu finden sind. Im Handwerkerstadel und im Kulturstadel können Besucherinnen und Besucher nicht nur Selbstgemachtes kaufen, sondern manchen Ausstellern auch beim Arbeiten über die Schulter schauen. FC Affing, Frechholzhauser Straße; DJK Gebenhofen, Aulzhausener Straße 30.

Der Veranstalter bittet darum, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. In vielen Straßen in Affing gilt ein beidseitiges Parkverbot. Zwei Busse starten samstags und sonntags ab Marktbeginn alle halbe Stunde am Affinger Schlossplatz. Eine Runde führt über die Sportplätze Gebenhofen und Affing über Haunswies.

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Die zweite Runde hält an den Bushaltestellen in Aulzhausen, Bergen, Mühlhausen, Anwalting und Gebenhofen. Letzte Fahrt ist um 20.30 Uhr.

Die Fahrt kostet einen Euro.15 und 17 Uhr Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne; 16 Uhr Schloßhof festliche Eröffnung mit dem Musikverein Haunswies; 18.30 Schlossstadel Big Band des Maria-Ward-Gymnasiums Augsburg14 und 15.30 Uhr Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne; 16 Uhr Schloßhof Bläsergruppe Mühlhausen; 16 Uhr Pfarrkirche Kleinkindgottesdienst zum Nikolaustag; 17 Schloßhof Lindler Alphornbläser17.30 Uhr Schloßstadel Schulchor Grundschule Affing; 18.30 Pfarrkirche Chor Voice Mix Mühlhausen; 19.30 Schloßhof Musikverein Haunswies15 und 16.30 Uhr Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne; 17.30 Schloßstadel weihnachtliche Weisen; Bläserklasse Realschule Aichach14 Uhr Bücherstüberl Märchenerzählerin , 15 und 16.30 Uhr Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne; 16 Pfarrkirche Konzert Musikverein Obergriesbach; 17 Uhr Schloßhof Lindler Alphornbläser