Von Leipzig nach Glasgow: Nicolas Kühn kehrt gegen Bayern zum Erfolg zurück

Nicolas Kühn, der deutsche Stürmer von Celtic Glasgow, könnte im Champions League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Bayern München einen wichtigen Schritt in seiner Karriere machen. Der 25-Jährige entwickelte sich seit seinem Wechsel nach Schottland zu einem wichtigen Spieler und hat das Potenzial, Bundestrainer Julian Nagelsmann in den kommenden Länderspielen zu überzeugen.

Früh als Super-Talent gehandelt, reifte Celtic-Stürmer Nicolas Kühn lange abseits des Rampenlichts. Im Champions-League-Spiel gegen Bayern könnte er den zweiten Ex-Klub ärgern. 'Boy on the wing' heißt der Song, den die Fans von Celtic Glasgow ihrem deutschen Star Nicolas Kühn gewidmet haben. 'Junge auf dem Flügel', das ist durchaus im doppelten Sinn zu verstehen.

Denn über Rechtsaußen zündet der 25-Jährige seinen Turbo am liebsten - und Flügel scheinen ihm in der Tat zu wachsen, seit er vor 13 Monaten nach Schottland wechselte.Kühn war bereits in jungen Jahren ein vielversprechender Kicker. Er spielte in den Nachwuchszentren vom FC St. Pauli und Hannover 96, bevor er 2015 von Ralf Rangnick zu RB Leipzig geholt wurde. Der damalige Boulevard betitelte ihn als 'Super-Bub'. Der Umschaltfußball in Leipzig kam zwar Kühns Schnelligkeit entgegen, seine technischen Fähigkeiten, sein Raum-, Rhythmus- und Ballgefühl waren jedoch weniger gefragt. Nach zwei Jahren in Leipzig, wo er sich nicht durchsetzen konnte, wechselte er zum niederländischen Ajax Amsterdam. Dort blühte Kühn wieder auf, gewann 2019 die Fritz-Walter-Medaille des DFB als bester U19-Spieler und erregte das Interesse von Großklubs. Verletzungen und der starke Wettbewerb in Amsterdam verhinderten jedoch den Sprung in die Bundesliga. Kühn wurde an den Zweitligisten Aue verliehen, konnte dort aber nicht überzeugen. Nach einem Zwischenstopp bei Rapid Wien fand er schließlich in Glasgow sein neues Zuhause. Bei Celtic erzielte er in dieser Saison bereits zehn Tore und gab sechs Torvorlagen. In der Champions League schoss er seinen Ex-Klub RB Leipzig mit zwei Treffern aus dem Celtic Park. Kühn verriet bereits, welche Atmosphäre die Bayern erwarten: 'Die Bayern-Spieler haben viel erlebt, aber das wird alles toppen.' Für Kühn bietet das Duell gegen Bayern die beste Bühne, um seinen Namen noch dicker auf den Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu setzen, der ihn für die nächsten Länderspiele im März im Blick haben soll. Kühn selbst ist sich seiner Qualität bewusst und träumt von der WM 2026 in den USA. Doch er weiß, dass es keinen anderen Weg gibt, als weiter hart zu arbeiten, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nicolas Kühn Celtic Glasgow Bayern München Champions League Fußball Bundesliga Nationalmannschaft Julian Nagelsmann

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kühn droht Bayern: „Die Atmosphäre wird alles toppen“Nicolas Kühn, der in München ausgebildete Star von Celtic Glasgow, ist hochmotiviert für das Champions League Hinspiel gegen seinen Ex-Klub. Der 25-Jährige deutet an, dass die Atmosphäre im Celtic Park die Bayern-Spieler überwältigen wird.

Weiterlesen »

Champions League: Bayern München gegen Celtic Glasgow wohl ohne GästefansDie Celtic-Fans könnten wegen wiederholter Pyrotechnik-Vergehen in der Königsklasse vom Auswärtsspiel in München ausgeschlossen werden.

Weiterlesen »

FC Bayern München gegen Celtic Glasgow: Gil Manzano pfeift Playoff-HinspielDer FC Bayern München reist nach Glasgow, um das Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow zu bestreiten. Spanischer Schiedsrichter Jesús Gil Manzano wird das Spiel leiten. Der 41-Jährige ist für den FC Bayern kein Unbekannter und sorgte in der Vergangenheit mit einigen umstrittenen Entscheidungen für Aufsehen.

Weiterlesen »

Champions League-Play-offs: FC Bayern trifft auf Celtic GlasgowAuf dem Weg ins Achtelfinale der Champions League ist der FC Bayern München um das Horrorlos Manchester City herumgekommen. Stattdessen heißt der Gegner in den Play-offs Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Weiterlesen »

Champions League: Fans von Celtic Glasgow droht Ausschluss vom Spiel beim FC Bayern MünchenDie besten Netzreaktionen zur Playoff-Auslosung.

Weiterlesen »

Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Celtic GlasgowDer deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League das Duell mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow gezogen. Borussia Dortmund trifft auf Sporting Lissabon.

Weiterlesen »