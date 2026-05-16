Von Neuköllner Fan-Magazin zum BILD-Interview: Die unglaubliche Reise von Özlem Evans zu Janet Jackson

Eine emotionale Rückschau der Journalistin Özlem Evans über ihre Zeit als Teenager-Fan von Janet Jackson, die Gründung ihres eigenen Fanclubs und den Weg in den Journalismus.

Die Geschichte von Özlem Evans ist eine faszinierende Reise vom leidenschaftlichen Teenie-Fan zur professionellen Journalistin. Alles begann in den Straßen von Neukölln, wo die junge Özlem zusammen mit ihrer Freundin Isabell eine Leidenschaft entwickelte, die ihr gesamtes Leben prägen sollte: die Bewunderung für die Pop-Ikone Janet Jackson .

Mit gerade einmal 14 Jahren gründete sie den deutschen Fanclub mit dem Namen 'The Janet Planet'. In einer Zeit vor dem Internet, als soziale Netzwerke wie Instagram noch in weiter Ferne lagen, war die Arbeit mühsam und handwerklich. In einem Copyshop in Neukölln verbrachten die beiden Mädchen Stunden damit, Fotos auszuschneiden, Layouts mit Schere und Kleber zusammenzusetzen und A5-Fanmagazine zu gestalten. Es war weit mehr als ein bloßes Hobby; es war die erste große journalistische Schule für die junge Evans.

Sie führte Interviews mit Familienmitgliedern der Jackson-Dynastie, darunter die Neffen TJ, Taj und Taryll von der Gruppe 3T, und sprach sogar mit der Opernsängerin Kathleen Battle. Der Mut der Jugendlichen führte dazu, dass sie ihre selbstgebastelten Magazine einfach an Janets Managementfirma JDJ Entertainment in Amerika schickten. Während sie anfangs kaum mit einer Reaktion rechneten, geschah das Unerwartete: Die Popstar-Dynastie reagierte. Zuerst erhielten sie offizielle Hochglanzfotos, die den Magazinen eine neue Professionalität verliehen.

Doch der absolute Höhepunkt war ein nächtlicher Anruf aus Malibu. Özlem, die ihre Eltern davon überredet hatte, ihr eine eigene Telefonleitung für den Fanclub zu installieren, sprang aus ihrem Hochbett, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung befand sich zunächst René Elizondo, Janets damaliger Partner, und kurz darauf selbst Janet Jackson. Dass eine der weltberühmtesten Künstlerinnen der Zeit eine junge Jugendliche aus einem Berliner Außenbezirk anrief, um sich für ihre Arbeit zu bedanken, war ein Moment purer Magie.

Die Emotionen waren so überwältigend, dass Özlem ihre Eltern weckte, die anfangs kaum glauben konnten, dass ihre Tochter tatsächlich mit einem Weltstar sprach. Im Jahr 1997 nahm dieser Traum noch surrealere Formen an. Janet Jackson lud ihre treuesten Fans aus aller Welt nach Los Angeles ein, wobei sämtliche Kosten übernommen wurden. Für Özlem und ihre Mutter, eine türkische Gastarbeiterin, die in einer Berliner Telefonfabrik im Schichtdienst arbeitete, war dies eine lebensverändernde Erfahrung.

Die Reise führte sie in das Carmel Hotel in Santa Monica. Besonders prägend war der Moment, als ihre Mutter barfuß am Pazifikstrand entlanglief – ein krasser Kontrast zu ihrem harten Alltag in Deutschland. Die Einladung war kein PR-Gag, sondern ein intimes Treffen, bei dem Janet sogar Songs aus ihrem kommenden Album 'Velvet Rope' präsentierte, lange bevor diese offiziell veröffentlicht wurden. Diese Begegnungen öffneten für Özlem nicht nur die Welt, sondern auch die Tür zu ihrer beruflichen Zukunft.

Der Kreis schloss sich schließlich im Jahr 2004, als Özlem Evans, mittlerweile 23 Jahre alt und als Reporterin für die BILD-Zeitung tätig, Janet Jackson erneut gegenüberstand. Doch diesmal nicht als das kleine Mädchen mit dem Fan-Heft, sondern als professionelle Journalistin, die ein offizielles Interview führte. Rückblickend erkennt Evans, dass ihre jugendliche Besessenheit und die Disziplin, die sie in den Copyshops von Neukölln anwendete, das Fundament für ihre Karriere legten.

Ohne die Inspiration durch Janet Jackson und den Mut, Dinge einfach auszuprobieren, wäre ihr Weg in den Journalismus vermutlich nie so verlaufen. Zum 60. Geburtstag des Popstars blickt die Journalistin mit einer Mischung aus Nostalgie und Stolz auf diesen Weg zurück, der sie von einem Kinderzimmer in Berlin bis in die glitzernde Welt Hollywoods und zurück in den Nachrichtenalltag führte





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