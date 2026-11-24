Ob Musik, Kunsthandwerk oder kulinarische Spezialitäten: Auch abseits der Augsburger Innenstadt laden zahlreiche Adventsmärkte zum Bummeln und Genießen ein. Eine Übersicht.

Von Nikolaus bis Ziegenkrippe: Das bieten die Weihnachtsmärkte in den Augsburger Stadtteil en Ob Musik, Kunsthandwerk oder kulinarische Spezialität en: Auch abseits der Augsburger Innenstadt laden zahlreiche Adventsmärkte zum Bummeln und Genießen ein.

Eine Übersicht. Am Freitag, 27. November, beginnt um 18 Uhr in St. Jakob eine ökumenische Andacht mit Pfarrer Martin Burkhardt und Team. Dazu singen der Schulchor der Elias-Holl-Grundschule und die Blechbläsergruppe „Let’s brass“.

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Danach schmücken Kinder den Christbaum vor der Kirche. Im Gemeindesaal bietet der Stadtteilverein Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein an. Die Arge Oberhausen lädt am 5. und 6. Dezember auf den Helmut-Haller-Platz.

Am Samstag öffnet der Markt um 14 Uhr mit der Bläsergruppe Siegertshofen, um 14.30 Uhr folgt die Eröffnung. Kinder können Lebkuchen verzieren und mit Pfadfindern Stockbrot backen. Um 16.30 Uhr tanzen Kinder der Kita St. Johannes, um 18 Uhr spielen Alphornbläser aus. Am Sonntag treten ab 14 Uhr „Die Raben“ und um 15 Uhr der Kosakenchor auf.

Um 16.30 Uhr beschert der Nikolaus mit einem Engel die Kinder; die Jugend-Bläsergruppe der Musikschule Zerola spielt zum Abschluss. Ende ist um 18 Uhr. Stände bieten Kunsthandwerk, Bratwürste, Ćevapčići, Chili, Süßes, Glühwein und „Heißen Heinrich“. Der Hochzoller Advent findet vom 27. bis 29.

November zwischen Heilig Geist und dem Holzerbau an der Neuschwansteinstraße statt. Im Holzerbau gibt es Adventscafé, Kreativ-Markt und Geschenke. Am Freitag eröffnet Bürgermeister Dirk Wurm um 18 Uhr mit dem Lechhauser Bläserensemble. Am Samstag um 15 Uhr konzertieren in Heilig Geist das Männerensemble der Domsingknaben und Sebastian Bodensteiner an der Nyckelharpa.

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Es folgen der Chor der Werner-von-Siemens-Grundschule, Daniele Joas und der Chor Shirja. Am Sonntag gibt es weitere Musik und um 16.30 Uhr den Nikolaus. Der Erlös unterstützt den Hochzoller Sozialfonds. Geöffnet: Freitag und Samstag 16 bis 21 Uhr, Sonntag 15 bis 20 Uhr.

Der 13. Weihnachtsmarkt der Arge Hammerschmiede findet vom 27. bis 29. November im Park am Pappelweg gegenüber der Grundschule statt. Vereine verkaufen Weihnachtsartikel, Glühwein und Bratwürste.

Der Nikolaus kommt täglich um 17 Uhr. Am Freitag eröffnet Vorsitzender Claus Ernst um 17 Uhr, danach singt der Kindergarten Christkönig. Am Samstag folgen Weihnachtslieder der Villa Kunterbunt und zwei Tanzgruppen des Sportvereins. Am Sonntag startet um 14 Uhr der Adventsbasar der Grundschule; von 15.30 bis 16.30 Uhr spielt „Jugge OffBeat“.

Der Sportverein verkauft Samstag und Sonntag Christbäume. Geöffnet: Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr. Erstmals an zwei Tagen veranstaltet die Arge Kriegshaber ihren Adventsmarkt im Park von St. Thomas, Rockensteinstraße 21: Samstag, 28. November, 14.30 bis 19 Uhr, und Sonntag, 29.

November, 10.30 bis 15 Uhr. Zur lebenden Krippe gehören die Ziegen Hanni und Nanni. Geplant sind ein Gottesdienst und Lieder des Grundschulchors. Am Samstag beschenkt der Nikolaus die Kinder.

Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Feuerzangenbowle, Würste, Langosch, Knoblauchbrot, Crêpes, Waffeln und Selbstgebasteltes. Die Krippe ist bis 28. Dezember täglich von 8 bis 20 Uhr zu besuchen. Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet vom 3. bis 6.

Dezember den Christkindlesmarkt am Schlößle. Neben Bratwurst- und Steaksemmeln, Reiberdatschi, Kartoffelspiralen und Crêpes gibt es „Löschwasser“ und „Brandstifter“ . Es gibt Handarbeiten, Korbwaren, Gravuren und AUX Unverpackt. Am Sonntag kommt um 16 Uhr der Nikolaus.

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Geöffnet: Donnerstag 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 20 Uhr. Am Sonntag, 29. November, beginnt in St. Georg um 10.30 Uhr der Familiengottesdienst. Anschließend lädt die Pfarrei zum Adventsmarkt im Brunnenhof ein.

Am Samstag, 28. November, beginnt um 18.30 Uhr das Adventssingen in St. Albert. Danach öffnet der Adventsmarkt auf dem Kirchenvorplatz. An den Wochenenden 4. bis 6. und 11. bis 13.

Dezember lädt der Kurhaushof zum Weihnachtsmarkt. Oberbürgermeister Florian Freund eröffnet am 4. Dezember um 17 Uhr mit dem Unterstufenchor von Maria Stern. Am 6.

Dezember um 16 Uhr kommt der Nikolaus mit Engeln. Am 11. Dezember um 17 Uhr spielt das Saxophonensemble von Maria Stern, am 12. Dezember um 15 Uhr tanzen Kinder der Friedrich-Ebert-Grundschule.

Zu Gögginger Roter, Schweinsbratwürsten, Pizza und Flammkuchen gibt es Glühwein, Punsch, Nussecken und Kurhaus-Sterne. Der TSV bietet „Hüttenzauber“, heißen Spritz und Bratapfellikör mit Sahnehaube. Verkauft werden Bücher, Honig, Bienenwachsprodukte, Wein, Sekt, handgewebte Schals, Schmuck und Accessoires. Geöffnet: freitags 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 14 bis 20 Uhr.

Am Sonntag, 6. Dezember, gestaltet „Text will Töne“ mit Karla Andrä, Anna und Josef Holzhauser um 15.30 Uhr in der Bergheimer Kirche die adventliche Stunde „Ich schenk dir was“ mit Musik, Poesie und Humor. Danach gibt es im und am alten Pfarrhof Glühwein, Punsch, Plätzchen und Bratwürste, begleitet von der „Brasselbande“ des Musikvereins. Auch der Nikolaus wird erwartet.

Eine Damenrunde verkauft Selbstgemachtes zugunsten eines Krankenhauses in Attat, Äthiopien. Im Naturfreibad, Postillionstraße 3, laden der Verein Naturfreibad und die Arbeitsgemeinschaft Haunstetter Vereine am 19. Dezember von 12 bis 20 Uhr und am 20. Dezember von 12 bis 18 Uhr zum Adventszauber.

Neben einem Kreativmarkt gibt es Viertelenten, Rinder- und Hirschgulasch, Steak- und Bratwurstsemmeln, Krautschupfnudeln, Süßes, Glühwein und Punsch. Am Samstag um 15 Uhr liest Elfriede Ohrnberger am Lagerfeuer Weihnachtsgeschichten.