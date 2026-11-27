Diese seltenen Spielkonsolen sind heute ein Vermögen wert: Von limitierten Nintendo- und PlayStation-Modellen bis zu goldenen Luxus-Konsolen.

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Vergesst Goldbarren oder seltene Pokémon-Karten: Manche Spielkonsolen sind heute echte Schatzstücke. Ob streng limitierte Sondereditionen, nie veröffentlichte Prototypen oder Hardware, die nur in winzigen Stückzahlen produziert wurde, einige Konsolen erzielen inzwischen Preise, für die ihr euch auch einen Wagen oder gar ein Eigenheim kaufen könntet. Wir zeigen euch die wertvollsten und seltensten Konsolen der Gaming-Geschichte und verraten, wie viel Sammler aktuell dafür bezahlen. Spielkonsolen gelten oft als Sammlerstücke, doch wirklich selten sind nur die wenigsten.

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Von PS4 oder Xbox One existieren schließlich Millionen Geräte weltweit. Spannend wird es erst bei limitierten Sondermodellen, exklusiven Promo-Konsolen, historischen Prototypen oder längst vergessener Hardware aus den Anfangstagen der Videospiele. Viele dieser Geräte sind nicht nur optisch außergewöhnlich, sondern auch wichtige Teile der Gaming-Geschichte. Einige schafften es nie offiziell in den Handel, andere wurden nur in winzigen Stückzahlen produziert oder waren ursprünglich nur für Entwickler, Messen oder Wettbewerbe gedacht.