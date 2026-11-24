Viele Menschen fahren gern gemütlich Auto, doch Computerspiele stehen eher für Rennstress. Einige bringen schöne Erfahrungen jenseits von Raserei und Highscore.

Von Offroad bis Spazierfahrt: Fünf Spiele rund ums Autofahren im Test". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Garage, Keller, Zimmerecke: Die Plätze fürs Making sind so verschieden wie unsere Projekte.

Hier eine Sammlung kleiner Werkstatttipps unserer Autoren und Leser. Keine Abos, keine Werbung: 18 nützliche Gratis-Apps von Offline-Navigation über PDF-Editor und Vorratsverwaltung bis hin zur Spielesammlung. Powerbank, Fotorucksack, Analogfilm oder Bildband – wir haben die besten Geschenkideen für Fotografen getestet und zusammengestellt. Amazon verpasst seinen Kindles schickere Gehäuse und knackigere Displays.

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Doch die größte Verbesserung ist von außen nicht zu sehen. Offene Lasercutter und -gravierer werden immer erschwinglicher, doch sie bergen Risiken für Augen und Atemwege. Ein Gehäuse schafft Abhilfe. Ohne Programmierwissen bauen Sie mit Claude eine Android-App nach Ihren Vorstellungen. Wir zeigen den Workflow am Beispiel eines GPS-Trackers für Radtouren.