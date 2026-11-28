Wir zeigen euch geniale Aufsätze, mit denen sich Akkuschrauber und Bohrmaschinen für wenige Euro in eine Putzmaschine, Wasserpumpe oder sogar in...

Wir zeigen euch geniale Aufsätze, mit denen sich Akkuschrauber und Bohrmaschinen für wenige Euro in eine Putzmaschine, Wasserpumpe oder sogar in einen Korkenzieher verwandeln. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Akkubohrschrauber sind viel zu schade, um nur alle paar Monate ein Ikea-Regal aufzubauen. Eigentlich handelt es sich nämlich einen starken, mobilen Universalmotor.

Advertisement

Advertisement

Mit den richtigen – und oft erstaunlich günstigen – Aufsätzen wird das Werkzeug zum Haushalts-Allrounder. : Ein Bohrfutter spannt runde oder zylindrische Schäfte fest ein, während ein Bitaufsatz eine genormte Sechskant-Aufnahme besitzt, um Schraubendreher-Einsätze für Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz aufzunehmen. Egal ob verkalkte Duschfugen, hartnäckiger Schmutz auf den Autofelgen oder der verkrustete Grillrost – die Bürsten werden wie ein Bit eingespannt und dieerledigen die Arbeit viel leichter als Schrubben von Hand.