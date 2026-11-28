Gaukler im Burghof, Glühwein am Lagerfeuer - oder gleich mit dem Kutschen-Shuttle in den Wald: Diese besonderen Weihnachtsmärkte gibt es in Hessen zu erkunden.

Gaukler im Burghof, Glühwein am Lagerfeuer - oder gleich mit dem Kutschen-Shuttle in den Wald: Diese besonderen Weihnachtsmärkte gibt es in Hessen zu erkunden. Frankfurt/Main - Mit einer warmen Tasse Glühwein in den Händen von Bude zu Bude schlendern und dabei den Duft von Lebkuchen und gebrannten Mandeln genießen: Die Weihnachtsmarkt-Zeit hat wieder begonnen.

Dabei muss es nicht immer das Getümmel im Stadtzentrum sein. Ein paar Adventstipps mit ganz eigenem Charme - von alten Gemäuern bis Waldidylle. Einen Weihnachtsmarkt mit Mittelalterstimmung gibt es an den ersten drei Adventswochenenden auf der Burg Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis zu entdecken. Vor der Burg wird ein mittelalterlicher Markt aufgebaut, und im Inneren der alten Mauern bieten Händler ihre Waren an.

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Mit Glühwein oder heißem Met lassen sich dann die Shows von Gauklern und Musikern genießen. Große und kleine Ritter können sich auch im Tierpark Sababurg nahe Kassel auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am zweiten Adventswochenende findet dort ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt mit Ständen für Handwerk und Leckereien statt. Bei Musik auf Dudelsack und Trommeln ist ein Stelzen-Nikolaus im Tierpark unterwegs, es gibt Zauberei für Kinder und zum Abschluss eine Weihnachtsfeuershow.