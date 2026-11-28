Prinzessin Laurentien der Niederlande ist bekannt für ihre Liebe zu außergewöhnlichen Looks. Und bezüglich Frisur und Make-up hat die Royal über die Jahre so manche Veränderung gewagt. GALA zeigt Ihnen, wie sich ihr Look im Laufe der Zeit gewandelt hat.

Prinzessin Laurentien der Niederlande ist bekannt für ihre Liebe zu auffälligen Accessoires und außergewöhnlichen Looks. Im Hinblick auf Frisur und Make-up hat die Royal über die Jahre so manche Veränderung gewagt.

GALA zeigt Ihnen, wie sich ihr Look im Laufe der Zeit gewandelt hat.kennen sich bereits seit Kindertagen. Auf diesem süßen Schnappschuss sind die beiden jedoch schon ein Paar. Mit hohen Schuhen, langen blonden Haaren im Seitenscheitel und einem strahlenden Lächeln posiert Laurentien an der Seite ihres Liebsten. Wirklich bezaubernd!im Jahr 2001 zur niederländischen Königsfamilie.

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Neben ihren royalen Pflichten engagiert sie sich besonders für die Leseförderung und Bildung von Kindern. Auch als Kinderbuchautorin hat sie sich einen Namen gemacht. Bei öffentlichen Auftritten fällt die Prinzessin jedoch nicht nur durch ihr Engagement auf, sondern auch durch ihren ganz eigenen Mode- und Beautygeschmack. Zu Beginn ihrer öffentlichen Auftritte trägt Laurentien ihre blonden Haare noch lang und bevorzugt einen klassischen Seitenscheitel.