Katharina von Schnurbein, neue Antisemitismusbeauftragte, spricht klare Worte: Eine AfD-Beteiligung gefährdet die Demokratie und Gedenkstätten. Ein kritischer Blick auf die politischen Folgen.

Seit Ende Oktober ist Katharina von Schnurbein als neue Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus im Amt. In einem intensiven Gespräch mit Zeitungen der Funke Mediengruppe warnte sie eindringlich vor den Konsequenzen, falls die Alternative für Deutschland an einer künftigen Bundesregierung beteiligt sein sollte. Die Politikwissenschaftlerin nutzt ihre neue Position, um klare Kante zu zeigen und die Demokratie vor rechten Angriffen zu schützen.

Gefährdung der demokratischen Grundfesten

Die Antisemitismusbeauftragte betonte, dass die Ideologie der AfD besonders gefährlich sei, weil sie einen direkten Angriff auf die Erinnerungskultur darstelle. Wer die Bedeutung der Schoah für Deutschland und die gesamte Menschheit nicht anerkenne, rüttle an den fundamentalen Säulen unserer Demokratie. Von Schnurbein erinnerte daran, dass die Massenvernichtung der Jüdinnen und Juden nicht als Bagatelle abgetan werden darf, wie es ein früherer Vorsitzender der AfD einmal ausdrückte.

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Diese Äußerungen verdeutlichen die Spannungen zwischen etablierten Parteien und der rechten Opposition. Für die Union gilt bezüglich der AfD ein Unvereinbarkeitsbeschluss, der jede Zusammenarbeit ausschließt. Auch in Bezug auf die Linkspartei gelten diese strengen Regeln. Dies zeigt, wie seriously die etablierte Politik die Bedrohung der liberalen demokratischen Ordnung durch extremistische Kräfte nimmt und diese klar abgrenzt.

Politische Unvereinbarkeit und Parteiprogramme

Katharina von Schnurbein erklärte kategorisch, dass eine Beteiligung der von Friedrich Merz und Tino Chrupalla geführten Partei an der Regierung nicht hinnehmbar sei. Die Position der Bundesregierung ist hier unmissverständlich. Diese Haltung stützt sich auf historische Erfahrungen und die Erkenntnis, dass die Ablehnung der NS-Verbrechen ein Kernstück der bundesdeutschen Identität ist. Jede Relativierung dieser Vergangenheit wird als existenzielle Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewertet.

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Die neue Beauftragte sieht in der Politik der AfD bezüglich des Gedenkens an die Judenvernichtung im Nationalsozialismus gravierende Risiken. Sie warnt davor, dass die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr sein könnte, sollte die Partei künftig mitentscheiden. Dies betrifft nicht nur symbolische Aspekte, sondern hat auch materielle Konsequenzen für die Pflege dieser historischen Stätten und deren pädagogische Aufarbeitung.

Zweifel an Bildungsinstitutionen und jüdischem Leben

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, ob etablierte Bildungsinstitutionen ihre Erinnerungskultur weiterhin frei und unabhängig gestalten können. Von Schnurbein gibt an, dass sie in vielen jüdischen Gemeinden eine deutliche Unsicherheit spürt. Die Sorge lautet, wie stark der Rückhalt unter einer möglichen Regierungskoalition mit der AfD für die jüdische Community wegbrechen wird. Diese Verunsicherung ist ein ernstzunehmendes Signal für die soziale Lage in Deutschland.

Auch wenn sich die Partei öffentlich als Freund der Jüdinnen und Juden inszeniert, lehnt die Antisemitismusbeauftragte diese Narrative ab. Sie stellt fest, dass dem Antisemitismus nicht auf dem Rücken anderer Minderheiten begegnet werden kann. Diese klare Positionierung unterstreicht die Notwendigkeit, jede Form der Diskriminierung konsequent zu bekämpfen, anstatt sie durch taktische Bündnisse zu legitimieren oder zu ignorieren.

Nachfolge von Felix Klein und internationale Erfahrung

Katharina von Schnurbein hatte im Oktober Felix Klein abgelöst, der Ende August nach acht Jahren aus dem Amt geschieden war. Klein war zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt. Das beim Bundesinnenministerium angesiedelte Amt war seitdem unbesetzt, was die Bedeutung der jetzigen Ernennung unterstreicht. Die Besetzung durch eine erfahrene Expertin soll die Bekämpfung des Antisemitismus wieder auf ein solides Fundament stellen.

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Bevor sie dieses nationale Amt übernahm, war Katharina von Schnurbein elf Jahre lang Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission. Ihre langjährige Erfahrung auf europäischer Ebene bringt ihr ein tiefes Verständnis für transnationale Herausforderungen mit. Nun wendet sie dieses Wissen an, um die spezifischen deutschen und europäischen Debatten um Erinnerung und Toleranz zu begleiten und zu gestalten.