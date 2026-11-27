Alle 12 Sternzeichen in neuem Licht: Liebe, Beruf, Entwicklungsweg – und dein Jahresmantra

Wir leben in einer Zeit tiefgreifenden Wandels: Alte Gewissheiten und Sicherheiten lösen sich, Neues will entstehen. Die Astrologie der Neuen Zeit, die ich seit 2015 weitergebe, deutet die Sternzeichen zeitgemäß und zeigt jedem Zeichen seinen Entwicklungsweg: Der Widder lernt, seine Energie bewusst zu lenken.

Der Stier findet zu wahrem Selbstwert. Der Skorpion entdeckt einen neuen Umgang mit Macht. Zusammen bilden die zwölf Zeichen ein Ganzes. Jeder Mensch trägt den gesamten Tierkreis in sich, wir sind weit mehr als unser Sternzeichen.

Advertisement

Advertisement

Jedes Zeichen zeigt einen Schritt auf dem Weg zu dieser Ganzheit. Was 2027 für uns alle bereithält, liest du im ersten Teil, „Das bringt 2027 für uns alle“. Hier erfährst du nun, was das Jahr für dein Sternzeichen bringt. Lies gern auch bei deinem Aszendenten nach.