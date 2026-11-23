Technische Meilensteine: Erinnerungen an VHS, DVD und längst vergangene Geräte

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Die Zeit und ihre Wahrnehmung gehen mit steigendem Alter oft weit auseinander. Häufig denken wir, dass etwas doch „erst gestern“, „vor wenigen Monaten“ oder einfach „vor nicht allzu langer Zeit“ war. Wenn wir dann jedoch die wirkliche Zeitspanne erfahren, fühlen wir uns ziemlich alt. Wir stellen euch hier einige Geräte, Software und Webseiten „von damals“ vor.

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Wenn man etwas fast täglich genutzt hat, bleibt eine starke Erinnerung daran zurück. Doch oft passt in diesen Fällen die zeitliche Distanz nicht mehr mit der Erlebten zusammen. Und so kommt es einem vor, dass Dinge doch nicht so lange her sind. Wir wollen dieses Phänomen einmal aus der technischen Perspektive beleuchten.

Hättet ihr gewusst, wann die folgenden Geräte auf den Markt gekommen sind und wie lange es bestimmte Webseiten und Dienste schon gibt ? Videokassetten machten es möglich, Filme anzuschauen, wann man wollte, und darüber hinaus auch jederzeit das Fernsehprogramm aufzunehmen. Das Format blieb über eine lange Zeit der Standard, sodass sich Kinder der 70er-, 80er- und 90er-Jahre an die rechteckigen Plastikkästchen erinnern..

Bonuspunkte gibt es noch für alle, die sich an den Formatkampf zwischen VHS, Video 2000 und Betamax erinnern. Heute kann eureWie die CD die MC ablöste, so sollte auch die DVD endlich das alte VHS-Format ablösen. Noch heute lädt man gerne zum gemütlichen „DVD-Abend“ ein. Und auch wenn es bereits längst einen neuen Standard gibt, verkauften sich 2022 nach wie vor DVDs besser als ihre Blu-Rays.

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Solange kann das also doch gar nicht her sein, oder? Mit dem HD-Zeitalter musste ein passendes Format her. Blu-Ray und HD-DVD fochten einen kurzen Kampf um die Marktherrschaft aus. Aufgrund der stärkeren Unterstützung der Filmstudios gewann die Blu-ray.

Die Xbox 360 gehört zur siebten Konsolengeneration. Bis 2018 erschien sogar noch das jährliche FIFA auf der Konsole. Und wenn ihr zur Generation gehört, die sich noch an den erstaunlichen Wechsel von 2D-Grafik zu 3D-Grafik erinnert:Wer sich noch an den Glaubenskrieg auf dem Schulhof erinnert, ob nun der Commodore 64 oder der Atari 800XL der zukunftsweisende Heimcomputer sei, der ist womöglich selbst schon über 40 Jahre alt..

Der C64 hatte zu diesem Zeitpunkt schon 2 Jahre sowie eine ordentliche Preissenkung hinter sich und bewies sich auch in den folgenden Jahren als Marktführer der Heimcomputer in Deutschland. Windows 7 ist für viele immer noch ein Favorit. Auch wenn die meisten Nutzer mittlerweile auf Windows 11 umgestiegen sind, nutzen bis heute immer noch mehr Leute Windows 7 als Windows 8. Die 15-Jahres-Marke ist geknackt, Windows 7 erschien bereitsUnd vor Windows 7 hatte man Windows XP.

Ach ja, und zwischen 7 und XP gab es ja noch Vista, aber wir sprechen besser nicht über Vista. Windows XP ist übrigens auch schonNetflix startete in den USA als Online-Videothek, die DVDs über den Postweg versandte. Erst 10 Jahre nach der Gründung im Jahr 1997 startete der Dienst als Streamingdienst. Die Expansion ins Ausland dauerte aber nochmals einige Jahre, sodass Netflix relativ neu auf dem deutschen Markt ist.

Der deutsche Streamingdienst Maxdome übertrumpft das Ganze sogar. Denn noch bevor Netflix in den USA zum Video-on-Demand-Anbieter wurde, konnte man hierzulande Filme über Maxdome im Internet schauen. Mobiltelefone wurden im Laufe der 90er Jahre immer erschwinglicher, jedoch ist zu der Zeit noch niemand auf die Idee von Prepaid-Verträgen gekommen. Die monatlichen Kosten für einen Handyvertrag waren für Normalsterbliche utopisch.

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Was macht man also als hipper, dynamischer und junger Mensch, um ebenfalls jederzeit erreichbar zu sein? Sich einen Pager zulegen! Wenn ihr zur Generation gehört, die sich einen Pager an den Gürtel geklemmt hat, habt ihr das ziemlich genau vonMit attraktiven Prepaid-Angeboten und auch immer günstigeren normalen Verträgen wurden Handys langsam zur Normalität. Für viele waren Nokia 3310 , Siemens C35 oder Philips Savvy das erste oder zweite Mobiltelefon überhaupt.

Auch wenn es einem so vorkommt, als hätte man gestern zuletzt Snake auf dem monochromen Display gespielt, sind diese Geräte allesamt aus demWer genau wusste, dass diese alten Handys doch ein ganzes Stück zurückliegen, weil man ja lange ein Smartphone besitzt, wird sich vielleicht wundern, dass das erste Samsung Galaxy S über 15 Jahre auf dem Buckel hat. Zwar gab es vor Apples iPod auch schon tragbare MP3-Player, trotzdem hatte die erste Generation mit 5 GB Speicher, sehr guter Audioqualität und bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit einige Argumente für sich.

Größtes Problem für die allerersten iPods: Sie funktionierten ausschließlich mit Macs – aber dieses Manko wurde schon in der 2. Generation behoben. Mittlerweile wirkt es so, als wäre Google die einzige Suchmaschine im World Wide Web. Wer sich noch daran erinnern kann, dass er auch öfter mal AltaVista genutzt hat, wird vielleicht etwas überrascht sein, dass das nun auch schon über 10 Jahre her sein muss.

Der Sprung aufs Smartphone ist den Messengern von MSN, ICQ, Yahoo und AOL nicht gelungen. Wer sich noch an witzige oder spannende Unterhaltungen auf dem MSN‑Messenger – oder Windows‑Live-Messenger, wie er später hieß – erinnert, muss nun erschrocken hinnehmen, dass auch das mehr als 10 Jahre her sein muss.wurde GeoCities schnell einer der berühmtesten Freehoster mit Webbaukasten für unerfahrene Nutzer.. Falls ihr eure erste Webseite mit GeoCities erstellt habt, ist diese also bereits seit über 15 Jahren nicht mehr erreichbar.

Für manche sind soziale Netzwerke auch heute noch Neuland. Wer jedoch seit dem deutschen Start bei Facebook angemeldet ist, hat bald schon die Volljährigkeit seines Accounts gefeiert.

SeitWer zuvor schon bei schülerVZ war, kann sich übrigens schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr dort einloggen, da es amUnd wo wir gerade bei den sozialen Netzwerken sind: Neu ist Instagram auch nicht mehr, immerhin gibt es das Foto- und Videonetzwerk auch bereits seitDamals der letzte Schrei, heute Kult: 23 Gadgets, die die 90er geprägt habenDiese Handys hatte in den 2000ern jeder in der Tasche – nur nicht diese 4 Modelle