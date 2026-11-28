Im Winter 2026 erobert ein Duft-Klassiker, den Mama und Oma schon lange tragen, wieder unser Beauty-Herz. Hier das Parfum entdecken

Eau de Parfum Trésor von Lancôme das im Winter 2026 wieder Trend ist. Wetten, du hast den ikonischen Flakon schon mal bei Oma rumstehen sehen?

Trésor von Lancôme ist weit mehr als ein klassischer Damenduft: Er ist ein Stück Parfumgeschichte. Jahrzehntelang galt das Eau de Parfum als Inbegriff eines eleganten, femininen Duftes, den viele noch aus dem Badezimmer ihrer Mutter oder Großmutter kennen. Mit seinerverkörpert er eine Ästhetik, die heute wieder absolut im Trend ist: Statt ausschließlich auf minimalistische Clean-Düfte und zurückhaltende Frische zu setzen, entdecken viele jetzt wieder die opulenteren Düfte vergangener Jahrzehnte neu.

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Rose und Aprikosenblüte verleihen dem Duft seine elegante Ausstrahlung, während eine leichte Fruchtigkeit mitschwingt. Flieder und Iris ergeben ein Bouquet, das pudrig weich und sehr klassisch wirkt. Pfirsich haucht der Komposition Moderne ein. Vanille, Amber, Sandelholz und Moschus runden die Komposition ab und hinterlassen einen weichen, schmeichelnden Duftschleier.