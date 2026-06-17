Vonovia-Chef fordert drastische Kostensenkungen: Verzicht auf Balkone, Tiefgaragen und begrünte Dächer

Luka Mucic von Vonovia schlägt vor, beim Wohnungsneubau auf teure Bauelemente zu verzichten, um die Baukosten von 3.500 auf 2.500 Euro pro Quadratmeter zu senken. Die Diskussion um regulative Standards und die aktuelle Baukrise stellt die Politik vor große Herausforderungen.

Der Wohnungsbau in Deutschland stagniert, obwohl die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum nach wie vor enorm ist. Luka Mucic, der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Vermieterunternehmens Vonovia, hat in einem Gespräch mit Vertretern der Wirtschaft spublizistischen Vereinigung einen radikalen Kurswechsel gefordert, um Neubauprojekte schneller, günstiger und effizienter zu realisieren.

Nach Angaben der "Waz" sei das Unternehmen bereits bemüht, beim Neubau Kosten zu senken, doch die bisherigen Maßnahmen seien nur ein "Tropfen auf den heißen Stein". Das Kernproblem liege in den hohen Baukosten, die trotz vermehrtem Einsatz von Fertigbauteilen und einer optimierten Nutzung firmeneigener Grundstücke bei rund 3.500 Euro pro Quadratmeter liegen. Mucic betont, dass diese Kosten noch deutlich reduziert werden könnten und strebt ein Preisniveau von maximal 2.500 Euro pro Quadratmeter an.

Er sieht dafür die Möglichkeit, die baulichen Standards zu lockern, insbesondere in städtischen Gebieten, wo seiner Ansicht nach nicht jeder Bauteil zwingend notwendig sei. Konkret schlägt Mucic vor, bei neuen Wohnprojekten auf teure Ausstattungsmerkmale zu verzichten, die den Endpreis unverhältnismäßig in die Höhe treiben. So würde ein Balkon pro Wohneinheit die Baukosten um etwa 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter erhöhen. Auch begrünte Dächer und Tiefgaragen seien laut Mucic erhebliche Kostentreiber.

Während begrünte Dächer vor allem aus ökologischen Gründen gefördert werden, argumentiert er, dass sie im urbanen Kern keine zwingende Notwendigkeit darstellen. Bei Tiefgaragen, die besonders viel Platz beanspruchen und komplexe Baumaßnahmen erfordern, sehe er das größte Einsparpotenzial. Zusätzlich kritisiert er die strengsten Schallschutzvorschriften Europas, die seiner Meinung nach zu unnötig hohen Kosten führen. Er plädiert für eine Anpassung dieser Normen, um den Bauprozess zu vereinfachen und die Preise zu senken.

Mucics Forderungen finden nicht nur bei seinem Unternehmen Resonanz, sondern spiegeln auch die Anliegen vieler anderer Immobiliengesellschaften wider, die sich über die aktuellen regulatorischen Hürden beklagen. Gleichzeitig zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die Bauleistung in Deutschland deutlich nachlässt: Im Jahr 2025 wurden bundesweit nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt - ein Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2012.

Angesichts dieses dramatischen Rückgangs und des zunehmenden Wohnungsmangels sieht die Regierung die Notwendigkeit, die Baupolitik zu überdenken. Die rot-schwarze Koalition plant bereits ein neues Maßnahmenpaket, das unter anderem die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren und die Förderung von Fertigbaukomponenten umfassen soll. Ob die vorgeschlagenen Lockerungen von Mucic jedoch umgesetzt werden, hängt von intensiven Verhandlungen mit den Kommunen und den zuständigen Aufsichtsbehörden ab, die bislang einen hohen Stellenwert auf Wohnqualität, Umweltschutz und städtebauliche Vorgaben legen.

Das Ergebnis dieser Debatte wird entscheidend dafür sein, ob Deutschland in den kommenden Jahren den dringend benötigten Wohnraum wieder in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen bereitstellen kann





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