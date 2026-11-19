Vonovia-Chef Luka Mucic fordert eine 33-Prozent-Quote für WBS-Mieter. Der Konzern kritisiert politische Unsicherheit und warnt vor Investitionshemmnissen in Berlin.

Der Vorstandschef Vonovia, Luka Mucic, hat im Kontext der aktuellen Debatte um die akute Wohnungsnot in Berlin konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet. Mucic fordert, dass große private Vermieter künftig ein Drittel ihrer frei finanzierten Wohnraum-Kapazitäten ausschließlich an Personen mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) vergeben müssen. Diese Forderung wurde von dem Immobilienkonzern öffentlich artikuliert, um die soziale Gerechtigkeit im Berlin er Wohnungsmarkt zu stärken und gleichzeitig regulatorische Engpässe zu entzerren.

Modell der sozialen Differenzierung

Das von Vonovia präsentierte Konzept sieht ein klares Kompromissmodell vor, das auf einem Tauschgeschäft zwischen Regulierung und Marktöffnung basiert. Konkret soll gelten, dass genau ein Drittel der neuen Vermietungen an WBS-Berechtigte erfolgt, wobei strenge Mietpreisobergrenzen für diese Quote eingehalten werden müssen. Im Gegenzug zu dieser strikten sozialen Verpflichtung fordert Mucic, die regulativen Auflagen für die verbleibenden zwei Drittel des Wohnungsspektrums merklich zu lockern. Diese strategische Ausrichtung bezeichnet der Konzern-Chef als eine "stärkere soziale Differenzierung" auf dem Immobilienmarkt, um sowohl bezahlbaren Wohnraum als auch marktwirtschaftliche Flexibilität zu gewährleisten.

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Auswirkungen auf den Konzernbestand

Der von Luka Mucic vorgestellte Ansatz würde für die Geschäfte der Vonovia AG keine gravierenden strukturellen Veränderungen nach sich ziehen. Laut internen Unternehmensangaben ist der Wohnungsbestand des Konzerns in Berlin bereits heute zu sechszehn Prozent mit einem Anteil von dreißig Prozent an Mieter mit WBS ausgestattet. Die Quote liegt somit bereits nah an der vorgeschlagenen Zielmarke von einem Drittel. Mucic betonte in diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen bereit sei, aktiver zur Bewältigung der Herausforderungen beizutragen, und sich selbst als Teil der Lösung positionierte. Die vorgeschlagene legislative Anpassung würde die bestehenden Verhältnisse im Portfolio von Vonovia in Berlin also kaum verschieben.

Perspektiven und Stakeholder-Dialog

Im Rahmen öffentlicher Diskussionen über das Wohnungswesen äußerte der Vonovia-Vorstandschef deutliche Kritik an den aktuellen Formaten politischer Ausschreibungen. In einem Interview mit der Tageszeitung "Die Zeit" skizzierte er eine Kooperation mit der Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, Melanie Weber-Moritz, im Rahmen einer gemeinsamen "Initiative für bezahlbares Wohnen". Allerdings kritisierte Mucic, dass politische Gesprächsrunden oft von einer hohen Tendenz zur öffentlichen Selbstinszenierung geprägt seien. Er plädierte stattdessen für intimere und direktere Austauschformate, um ohne den öffentlichen Druck offener und konstruktiver über langfristige Lösungswege in der Stadtentwicklung verhandeln zu können.

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Perspektiven und Stakeholder-Dialog

Hinter den Plänen des Immobilienriesen stehen politische Initiativen, die eine Quotenregelung bereits vorantreiben. Im Oktober war ein geplantes Gespräch zwischen dem Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Luka Mucic zur Berlin-Politik gescheitert. Daraufhin einigten sich die Fraktionen von Linken, Grünen und der SPD auf ein Gesetzespaket, das große Vermieter verpflichten soll, binnen eines Jahres einen definierten Anteil ihrer Bestände an WBS-Berechtigte zu vermieten. In früheren Programmentwürfen hatten Linke und Grüne als Schwellenwert für "große Vermieter" mehr als fünfzig Wohnungen festgemacht. Die Linke hatte ursprünglich für diesen Bereich eine Quote von jeder dritten Wohnung vorgeschlagen, während für Bestände über tausend Einheiten sogar jede zweite Wohnung betroffen gewesen wäre.

Wirtschaftliche Folgen und Investitionsrisiken

Bezogen auf die Diskussionen um eine mögliche rot-grün-rote Regierungskoalition in Berlin und deren Vergesellschaftungspläne nimmt Vonovia-Chef Luka Mucic eine klare rechtliche Position ein. Er ist fest davon überzeugt, dass eine vollständige Vergesellschaftung der Wohnungsbestände juristisch keinen Bestand haben wird. Seine größte Sorge gilt jedoch den direkten wirtschaftlichen Auswirkungen der derzeitigen politischen Diskussionen auf den Kapitalmarkt. Mucic warnt davor, dass das Vertrauen in die Berechenbarkeit staatlicher Regulierung nachhaltig leidet. Diese Unsicherheit hemmt die Bereitschaft der privaten Investoren, in Berlin und darüber hinaus in neuen Wohnraum zu investieren, was die Versorgungslage langfristig verschärfen könnte. Der Immobilienkonzern verzeichnete Ende September einen Bestand von rund fünfhundertsiebenundfünfzigtausend Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich und beschäftigte knapp dreizehntausend Mitarbeiter, was einem Wachstum von fünf Komma ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.