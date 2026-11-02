Vonovia und Mieter in Berlin: Brandopfer klagen über mangelhafte Sanierung

Nach einem Brand in Berlin-Kreuzberg leben Mieter ohne Heizung. Vonovia räumt Probleme ein, nennt aber keinen Termin. Mieter fordern schnelle Hilfe und Entschädigung für die schwerwiegenden Schäden.

Seit einem schweren Brand im August 2026 leiden Bewohner der Naunynstraße 67 in Berlin - Kreuzberg unter erheblichen Wohnproblemen. Viele Mietparteien leben weiterhin in feuchten Wohnungen, in denen die Heizung nicht funktioniert. Die Initiative Mieter:innen N67 wirft dem Vermieterkonzern Vonovia sowie der Deutschen Wohnen vor, die betroffenen Menschen im Stich zu lassen. Der Konzern gesteht zwar Probleme ein, nennt jedoch keinen festen Zeitplan für die notwendigen Reparaturen.

Schwere Schäden nach Löscharbeiten

Am vierzehnten August brannte es im Hinterhaus des Wohnkomplexes. Durch die anschließenden Löscharbeiten und die starke Rauchentwicklung wurden angrenzende Wohnungen stark beschädigt. Einige Bereiche sind bis zur Unbewohnbarkeit betroffen. Decken hängen durch, das Mauerwerk ist durchnässt und das Heizsystem ist undicht sowie außer Betrieb. Auch Mieter im Vorderhaus berichten nach Angaben der Initiative von nicht funktionierenden Heizungen.

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Die Situation verschärfte sich für die Bewohner noch, als Handwerker ins Haus kamen. Zweimal kamen Notdienste, um die Heizung in Betrieb zu nehmen, lösten jedoch dabei zusätzliche Wasserschäden aus. Die Mieter kritisieren scharf, dass sie weder über beteiligte Firmen noch über geplante Maßnahmen informiert wurden. Sie fühlen sich von der Verwaltung ignoriert und warten seit Wochen auf klare Informationen zum weiteren Vorgehen.

Frustrierender Kontakt zum Vermieter

Heike Koller, eine betroffene Mieterin, beschreibt den Umgang mit dem Vermieter als zermürbend. Es gäbe keine festen Ansprechpartner oder Durchwahlen, sondern nur eine Callcenter-Nummer, an der stets verschiedene Personen abnehmen. Die Miet-App sei mit einer schlecht funktionierenden künstlichen Intelligenz und unübersichtlichen Funktionen ausgestattet. Statt hilfreicher Informationen zur Schadensbehebung erhielt das Unternehmen nach dem Brand ein Schreiben, das über das Auslaufen der Sozialbindung informierte.

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Jetti Hahn, eine weitere Mieterin, äußert sich kritisch zum internen Management der Wohnungsgesellschaft. Sie sagt, bei der Deutschen Wohnen oder Vonovia wisse eine Hand nicht, was die andere tut. Dies geschehe, wenn Wohnen zur Ware werde und Wohnungsunternehmen nur noch auf Gewinne aus seien. Statt über die weiteren Schritte zur Schadensbesehrung zu informieren, habe man die Mieter über das Ende der Sozialbindung informiert.

Lieferant warnt vor Kälte

Luiz Zanotello aus dem Hinterhaus berichtet, dass die Bewohner seit Wochen mit Wasser an den Wänden, Brandgeruch und Rückständen leben, die Allergien auslösen. Für die Heizperiode habe Vonovia lediglich einen einzigen Heizlüfter bereitgestellt. Der Lieferant habe dazu gesagt, man müsse den Lüfter in jedes Zimmer mitnehmen, wenn man im Winter nicht frieren wolle. Die Initiative fordert die umgehende Wiederherstellung der Heizung sowie ausreichende Ersatzheizgeräte bis dahin.

Die Mieter verlangen zudem eine Erstattung der zusätzlichen Stromkosten. Außerdem fordern sie die vollständige Beseitigung der Brandrückstände und Wasserschäden durch eine Fachfirma. Ein verbindlicher Zeitplan und ein fester Ansprechpartner beim Vermieter sind weitere Forderungen. Die Bewohner warten nun darauf, ob der Vermieter diesen Forderungen nachkommen wird, um wieder in ein normales und sicheres Wohnen zurückzukehren.

Antwort von Vonovia

Ein Sprecher von Vonovia zeigt Verständnis dafür, dass die Situation für die Mieter nicht einfach sei. Die notwendigen Maßnahmen seien unmittelbar eingeleitet worden, teilt er mit. Einen festen Termin für die Fertigstellung könne das Unternehmen derzeit jedoch nicht nennen. Im Zeitplan müssten Gutachtertermine, Freigaben der Versicherung und die Beauftragung verschiedener Arbeiten berücksichtigt werden. Brandschäden zögen häufig Folgearbeiten nach sich, die sich erst beim Öffnen der Bauteile zeigten.

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Die Versicherung habe die Freigabe erteilt und die beauftragte Firma habe bereits begonnen. Für die gesamten Arbeiten veranschlagt Vonovia drei bis fünf Monate. Alle betroffenen Mietparteien sollen eine angemessene Mietminderung erhalten. Vier Wohnungen seien unbewohnbar. Wer sich selbst eine andere Unterkunft gesucht habe, bekomme für diesen Zeitraum eine vollständige Mietminderung. Anderen Mietern habe Vonovia eine vorübergehende Unterkunft besorgt.

In den übrigen, bewohnbaren Wohnungen laufen die Heizungen nach Angaben des Sprechers mittlerweile wieder. Bis zur vollständigen Instandsetzung stellt das Unternehmen Radiatoren zur Verfügung. Wann die Heizung im gesamten Haus uneingeschränkt funktionieren wird, könne man weiterhin nicht sagen. Ein neuer Techniker wurde den Mietern jedoch als offizieller Ansprechpartner vorgestellt, um den Kontakt zu verbessern und Missverständnisse zu vermeiden.