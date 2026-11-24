James Bond ist ein altehrwürdiges Franchise. Ausgerechnet Vin Diesel probierte sich Anfang der 2000er an einem ähnlichen Konzept.

mit teils spektakulären Actionsequenzen. Ausgerechnet Vin Diesel probierte sich Anfang der 2000er an einem ähnlichen Konzept, der erhoffte Langzeiterfolg blieb aber aus. Dieser Tage ist James Bond wieder in aller Munde, nachdem Robert Pattinson die Titelrolle im nächsten Film ergattert hat.

Davor gab es wie immer zahlreiche Spekulationen, wer den Charakter verkörpern könnte. Einer, der James Bond zwar nie spielen wird, versuchte aber schon vor 24 Jahren, ein ähnlich erfolgreiches Franchise zu etablieren: Vin Diesel. -Reihe bekannt. Ein Jahr, nachdem der erste Teil in die Kinos kam, war Diesel schon wieder auf der Leinwand zu sehen.

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Und zwar in der Rolle des Xander Cage im ActionfilmDarin spielt er einen Extremsportler, der unverhofft zum Geheimagenten wird und sich mit russischen Terroristen anlegt. Der Film war 2002 eine Ansage an das Actionkino – oder sollte es sein. Zwar war die Produktion nicht unerfolgreich, eine ernsthafte Konkurrenz für James Bond stellte sie aber nicht dar. Der Actionfilm ist bewusst eine coolere und punkigere Version des eher traditionellen James Bond.

Und er macht sich klar über das große Vorbild lustig. Schon in der ersten Szene infiltriert ein NSA-Geheimagent ein Konzert in Prag. Er legt seinen Taktik-Anzug ab und trägt darunter einen Smoking, der klar an James Bond erinnert. Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, scheitert die Mission des Agenten, er fliegt auf und wird getötet.

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Auch in späteren Szenen gibt es Anspielungen auf James Bond. Etwa in Form von Musik, als nämlich in einem Café ein Chopin-Stück zu hören ist, das auch inerreicht aber nie Qualität des Vorbilds. Der Film ist laut, knallig und überzogen. Er passt damit gut in die Zeit der frühen 2000er.

Aufkommen 176 Reviews zu einer Wertung von nur 47 %. Sie bemängeln, dass hier Möglichkeiten für Innovation im Spionage-Genre gewesen wären, diese aber nicht genutzt wurden. Über 250.000 User werten mit 58 % etwas besser.übrigens recht stabile Einspielergebnisse.

Bei einem Budget von rund 70 Millionen US-Dollar spülten die Zuschauer weltweit 277 Millionen in die Kassen (Ein Schauspieler wurde 103 Jahre alt, wirkte in über 90 Filmen mit und auch sein Sohn ist eine echte Hollywood-Legende Am Ende muss das jeder für sich entscheiden. Gegenüber der charmanten und kultivierten Art von Bond ist Xander Cage eher rebellisch und prollig unterwegs. Fest steht, dass Vin Diesels Darstellung nicht denselben Fußabdruck im Kino hinterlassen konnte, wie das Vorbild.

Anderen Actionhelden wie Ethan Hunt (die Titelrolle noch einmal. Sogar einen vierten Teil soll es noch geben, wann der erscheint, ist derzeit aber noch offen. Auch wenn es Vin Diesel gelang, eine neue Actionreihe ins Leben zu rufen, konnte er damit nicht die Popularität und Strahlkraft von James Bond erreichen. Oder wie seht ihr das?

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Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wer sich für Action der Marke John Wick interessiert, sollte den Tipp von MeinMMO-Redakteur Niko beherzigen: Ein aktuell kostenloser Film lässt mich John Wick mit anderen Augen sehen und zeigt, wieso es die Reihe fast nie gegeben hätte