Im Jahr 2000 befand sich Sylvester Stallones Karriere an einem Tiefpunkt. Zu seinen Flops aus dieser Zeit gehört auch ein Gangster-Thriller, den Stallone für einen seiner besten Filme und rückblickend auch für ein Prequel zu „Tulsa King“ hält.

Im Jahr 2000 befand sich Sylvester Stallones Karriere an einem Tiefpunkt. Zu seinen Flops aus dieser Zeit gehört auch ein Gangster-Thriller, den Stallone für einen seiner besten Filme und rückblickend auch für ein Prequel zu „Tulsa King“ hält.

Da wäre zum einen ein Kracher von 2008, der zum Brutalsten gehört, was das Actionkino der vergangenen 20 Jahre zu bieten hat – und auf den StalloneAls der Thriller im Jahr 2000 auf die Leinwand kam, war er ein Mega-Flop: Gerade einmal 19,4 Millionen US-Dollar konnte „Get Carter“ in die Kinokassen spülen – also nicht mal ein Drittel seines Budgets von 63,5 Millionen. Zudem ließ die Fachpresse kaum ein gutes Haar an dem Film.zählt so gerade einmal 11 Prozent an überwiegend positiven Rezensionen.

Advertisement

Der Konsens wird in Anspielung auf einen Kurzauftritt des Originalstars wie folgt zusammengefasst: „Michael Caine erzählte später, dass er bei den Dreharbeiten nicht einmal genau wusste, was er da überhaupt mache - und er den Film„wirklich unterschätzt“. Auf seinem Instagram-Account bekundete der „Cliffhanger“-Star später erneut seine Zuneigung zu dem verschmähten Werk – und zog dabei eine Parallele zu einem seiner jüngsten Hits: „Es ist interessant, dass ich vor 25 Jahren in einem meiner BESTEN Filme mitgespielt habe, dem unterschätzten ‚Get Carter‘.