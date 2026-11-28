Gärtner und Rennsport-Fan, Filmproduzent und Familienvater, Solomusiker und Supergroup-Mitglied: Nach dem Ende der Beatles wollte George Harrison vieles sein - am liebsten aber so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit verschwinden.

Gärtner und Rennsport-Fan, Filmproduzent und Familienvater, Solomusiker und Supergroup-Mitglied: Nach dem Ende der Beatles wollte George Harrison vieles sein - am liebsten aber so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit verschwinden.

Er begann eine Lehre als Elektriker, ging aber bereits mit 17 mit den Beatles auf Tournee: George Harrison träumte schon früh von einer Musikkarriere. Noch nicht die Beatles: Noch vor der Gründung der Band spielten George Harrison, John Lennon und Paul McCartney in der Skiffle-Band The Quarrymen zusammen. Man nannte ihn den „stillen Beatle“. Manchmal sogar „schüchtern“.

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Zugegeben: Dass George Harrison neben zwei ausgemachten Alphatieren, die ihren jüngeren Bandkollegen mal abfällig, mal liebevoll als „kleinen Bruder“ oder „netten Jungen“ bezeichneten, eher zurückhaltend wirkte, ist nachvollziehbar. Dass sich der Gitarrist nie in den Vordergrund drängte, hatte aber vor allem einen Grund: Harrison fühlte sich - im Gegensatz zu seinen Bandkollegen - als Popstar nie wirklich wohl. Schon früh wurden The Beatles zur Popsensation: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon und George Harrison.