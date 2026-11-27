Vor 66 Jahren rannte Kevin Costner in Disneyland einen Mann um, und hatte keine Ahnung, wen er da gerade zu Boden gebracht hatte. Heute, mit 71 Jahren und zwei Oscars, erzählt er die Geschichte gern.

Vor 66 Jahren rannte Kevin Costner in Disneyland einen Mann um, und hatte keine Ahnung, wen er da gerade zu Boden gebracht hatte. Heute, mit 71 Jahren und zwei Oscars, erzählt er die Geschichte gern.

Sie spielt im berühmten amerikanischen Freizeitpark Disneyland und beginnt mit einem Zusammenstoß. Besonders angetan hatte es dem Jungen die Grand Canyon Tour, eine damals neue Attraktion an der Westernbahn des Parks. Er fuhr, wie er im Seine Mutter war einverstanden, doch die Attraktion war vorübergehend gesperrt, gelbes Absperrband versperrte den Weg. Nur VIPs durften durch.

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Der kleine Kevin ließ sich davon nicht aufhalten. Er rannte über die Absperrung und frontal in einen Mann hinein, der durch den Aufprall auf die Knie ging. Der Fremde sah das Kind an und fragte: „Gefällt dir diese Attraktion?