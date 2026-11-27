John Wayne ist DIE Western-Ikone schlechthin. Doch fast wäre es nie dazu gekommen – denn als er Statist bei einem aufwändig inszenierten Bibel-Epos war, kam es zu einem verheerenden Unglück. Hier erfahrt ihr mehr dazu.

Vor 98 Jahren gab es 3 Tote beim Dreh eines Monumentalfilms – und John Wayne hätte fast dazugehört:"Wassermassen und riesige Kulissen stürzten auf sie herab" Vor 98 Jahren gab es 3 Tote beim Dreh eines Monumentalfilms – und John Wayne hätte fast dazugehört:"Wassermassen und riesige Kulissen stürzten auf sie herab"John Wayne ist DIE Western-Ikone schlechthin.

Doch fast wäre es nie dazu gekommen – denn als er Statist bei einem aufwändig inszenierten Bibel-Epos war, kam es zu einem verheerenden Unglück. Hier erfahrt ihr mehr dazu. Die mehr als 130 Jahre umfassende Kinogeschichte steckt voller faszinierender „Was wäre wenn?

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“-Szenarien – eines davon lautet wie folgt: Was hätte es für den klassische Hollywood-Western bedeutet, wennBei der Entstehung der spektakulärsten Szene – der biblischen Sintflut, für die 15.000 Tonnen Wasser aus riesigen Tanks auf Hunderte von Kompars*innen und monumentale Tempelkulissen losgelassen wurden – kam es nämlich zu einem folgenschweren Unfall, der drei Menschenleben kostete.hatte dabei schon im Vorfeld so seine Bedenken, wie er in einem Interview erzählte: „Als sie anfingen darüber zu sprechen, wie sie das umsetzen wollten, habe ich protestiert“, so der zweifache Oscar-Gewinner .