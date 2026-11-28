Union verspielt in Mainz die Führung und steckt tief im Tabellenkeller. Wird das Duell mit dem HSV zur Schicksalspartie?

Co-Trainer Sascha Stauch und Chefcoach Mauro Lustrinelli können die Niederlage von Union Berlin in Mainz kaum fassen. Ihre Zukunft bei den „Eisernen“ ist unsicher. Union Berlin verliert nach Führung in Mainz.

Coach Lustrinelli wackelt, Hauptstädter verharren auf einem Abstiegsplatz Mauro Lustrinelli strich sich schockiert die Hand durch das Gesicht. Fassungslos stand der angezählte Trainer von Union Berlin nach dem späten K.o. beim bitteren 1:2 beim FSV Mainz 05 an der Seitenlinie und musste den nächsten Tiefschlag verarbeiten. Beim darauffolgenden Gang in die Gästekurve erwartete die Berliner ein eisiger Empfang. Die Erlösung war zum Greifen nahe gewesen - stattdessen ist der Job des Schweizers nun mehr denn je in Gefahr.

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Zwei späte Gegentore gegen den Abstiegsrivalen haben die Krise der Berliner am 11. Spieltag enorm verschärft.