Sechs Leistungsträger fehlen, die Unruhe ist groß. Warum Kompany trotzdem keine Ausreden gelten lässt.

Vor dem Duell beim HSV legt Bayern-Trainer Vincent Kompany den gesamten Fokus auf das Spiel. Nebenkriegsschauplätze spielen vorerst keine Rolle. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will die hitzigen Debatten um Jamal Musiala und all die anderen nicht-sportlichen Themen vor dem wichtigen Bundesligaspiel beim HSV komplett ausblenden.

„Ich muss Sie enttäuschen, das beschäftigt nicht alle. Es gibt eine totale Priorität: Das ist Bayern gegen HSV, das ist alles, was zählt“, sagte Kompany vor der Partie am Samstag . Es gebe angesichts der vielen Verletzten ohnehin genügend Herausforderungen, „wir müssen einfach sehen, dass die Mannschaft kämpft, bereit ist, dieses Spiel auch zu gewinnen. Das kostet jetzt viel Kraft und Energie.

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Und meine Rolle als Trainer ist es, dass wir Punkte holen. Dieses Spiel ist total wichtig für uns“, ergänzte der 40-Jährige. Nach dem 1:2 in der Champions League beim OSC Lille gehe es darum, „eine Reaktion zu zeigen. Das ist alles, was mich im Moment beschäftigt.