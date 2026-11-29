Nach Gesprächen mit rund 250 Personen wurde nun ein neues Buch über König Harald und Königin Sonja veröffentlicht. Darin geht es aber nicht nur um ihre Liebesgeschichte, sondern auch um die heimliche Liebe, die Harald vor Sonja hatte: Tove Andersen.

Für die Öffentlichkeit war Sonja die große Liebe im Leben von König Harald. Ein jetzt veröffentlichtes Buch wirft einen genaueren Blick auf ihre Geschichte – und die heimliche Liebe, die der junge Norweger vor seiner späteren Königin erlebte.

Etwa zwei Monate später wurde das Buch "Harald und Sonja: Eine königliche Liebesgeschichte" veröffentlicht, für das sich die Autorin Inger Merete Hobbelstad mit der jahrzehntelangen Beziehung des norwegischen Königspaares auseinandersetzte. Dafür sprach sie mit über 250 Personen aus dem Umfeld der Royals – und fand heraus, dass Harald vor seiner Sonja noch eine andere, ebenfalls heimliche Liebe erlebte. Ende November ist Hobbelstad im Podcast "Se og Hør Royal" der norwegischen Ausgabe des Wochenmagazins zu Gast.

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Wie "Billed Bladet" und "Svensk Damtidning" übereinstimmend berichten, macht die Autorin im Podcast die erste heimliche Liebe des verstorbenen Monarchen öffentlich: Tove Andersen. Sie stammte aus Torshov, einer kleinen Stadt in der Nähe von Oslo, schreibt "Svensk Damtidning" unter Berufung auf den Podcast. Tove und Harald – damals noch Prinz – lernten sich an der Domschule in der norwegischen Hauptstadt kennen. Anders als er wurde Tove in bürgerliche Verhältnisse hineingeboren.