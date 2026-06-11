Voraussichtliche deutsche WM-Startelf: Problematische Rechtsverteidigung und offensive Optionen

Die Startelf der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft nimmt Konturen an. Während in vielen Positionen klare Favoriten existieren, gibt es insbesondere auf der rechten Abwehrseite sowie im offensiven Mittelfeld noch Diskussionsstoff. Ein Überblick über die wahrscheinliche Formation und die noch offenen Fragen.

Die Startelf der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft scheint weitgehend festzustehen. Wenn nicht alles täuscht, wird sie der Formation ähneln, die den letzten Test gegen die USA mit 2:1 gewann.

Im Tor ist Manuel Neuer weiterhin die unumstrittene Nummer eins, obwohl Marc-André ter Stegen in dieser Saison bei Barcelona stark performt hat. Neuer profitiert von seiner langjährigen Erfahrung und der Tatsache, dass er das Spiel hinter einer Viererkette gut organisieren kann.

Zudem hat er in der WM-Qualifikation und den Freundschaftsspielen konstant gute Leistungen gezeigt. In der Innenverteidigung wird es keine Veränderungen geben. Antonio Rüdiger von Real Madrid hat eine hervorragende Saison gespielt und ist körperlich fit. Durch die WM-Qualifikation ist er eingespielt mit der Defensive und hat durchweg überzeugende Leistungen in der Nationalelf geboten.

Daher ist er bei Bundestrainer Hansi Flick die erste Wahl. Auf der linken Abwehrseite wird voraussichtlich David Raum von RB Leipzig starten. Er bringt die nötige Erfahrung mit und hatte eine gute Spielzeit in der Bundesliga. Alternativ könnte auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund dort spielen, aber Raums Profil passt besser zu einem offensiv ausgerichteten Außenverteidiger.

Die größte Problemzone ist die rechte Abwehrseite. Im gesamten WM-Aufgebot gibt es keinen Spieler, der als Rechtsverteidiger in der Viererkette regelmäßig zu Einsätzen kam. Das erinnert an die WM 2014, als Benedikt Höwedes aus der Innenverteidigung auf die ungewohnte linke Seite rückte und dort herausragend spielte. Auch Rüdiger könnte diese Flexibilität zeigen, da er früher bei der AS Rom oft auf der rechten Seite agierte.

Ein zusätzlicher defensiv ausgerichteter Abwehrspieler könnte alternativ als fünfter Verteidiger eingesetzt werden, was mehr Sicherheit gegen gegnerische Topstürmer bieten würde. Im defensiven Mittelfeld ist Joshua Kimmich der zentrale Spielmacher. Er muss neben Leon Goretzka oder einem anderen Spieler wie Aleksandar Pavlovic als Ballverteiler und Antreiber fungieren. Kimmichs Positionsflexibilität ist ein großer Vorteil, aber er sollte klar im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, um seine Stärken optimal auszuspielen.

Im offensiven Mittelfeld gibt es viele Optionen. Jamal Musiala, Florian Wirtz und Thomas Müller konkurrieren um die Plätze hinter den Spitzen. Leroy Sané hat trotz seines Treffers gegen die USA erneut nicht überzeugt. Nach vielen verpassten Chancen in der Nationalmannschaft ist es an der Zeit, ihm vorübergehend eine Pause zu geben, bis er wieder zu alter Stärke findet.

Stattdessen sollten andere Spieler wie Karim Adeyemi oder Jonas Hofmann mehr Spielzeit erhalten. Im Sturm ist Niclas Füllkrug die wahrscheinliche erste Wahl. Er hat eine starke Saison bei Werder Bremen gespielt und auch in der Nationalelf überzeugt. Alternativ könnten Kai Havertz oder Serge Gnabry als Stürmer oder auf den Flügeln agieren.

Die endgültige Auswahl wird Bundestrainer Flick nach den nächsten Testspielen bekannt geben. Wichtig ist, dass die Mannschaft als Kollektiv funktioniert und die individuellen Stärken optimal kombiniert werden. Die größten Herausforderungen werden die Gruppenphase gegen starke Gegner sein, insbesondere das Spiel gegen Spanien





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