Umfangreiche Bauarbeiten führen vom 27. bis 30. November 2026 zu erheblichen Sperrungen auf deutschen Autobahnen und im Schienenverkehr. Betroffen sind vor allem Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Vom Freitag, 27. November 2026, bis zum Montag, 30. November 2026, sind mehrere wichtige Verkehrsachsen in Deutschland aufgrund von Baumaßnahmen komplett gesperrt. Zusätzlich kommt es im Schienenverkehr zu massiven Einschränkungen, die insbesondere Reisende in Nordrhein-Westfalen betreffen. Die Autobahn GmbH gibt am 27. November 2026 bekannt, dass sowohl auf den Autobahnen als auch bei der Bahn mit erheblichen Ausfällen zu rechnen ist.

Umfangreiche Autobahnsperrungen und Umleitungen

Eine der größten Sperren betrifft die Autobahn 1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Lohne/Dinklage. Dort werden in der Nacht von Freitag, den 27. November 2026, um 22 Uhr, bis Montag, den 30. November 2026, um 5 Uhr, zwei Brücken abgerissen. Die Autobahn ist in beiden Richtungen在此期间 dicht, und es gelten ausgeschilderte Umleitungen. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Programms zur Erneuerung von sechs alten Brücken entlang der A1 bei Osnabrück, das bis Mitte Dezember andauert.

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Auf der A4 bei Bielstein gilt eine längere Sperrung bis in den Dezember hinein. Bis Mitte Dezember ist die Strecke in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Olpe ist die Autobahn ab Engelskirchen dicht, und in Richtung Köln ab Reichshof/Bergneustadt. Dort werden LKW-Schranken aufgebaut, um den Verkehr zu steuern. Auch hier sind Umleitungen ausgeschildert, um den Durchgangsverkehr um die Sperrung herumzuleiten.

Auf der A46 zwischen Wuppertal-Sonnborn und Wuppertal-Elberfeld erfolgt eine Fahrbahnsanierung. Die Sperrung in Richtung Dortmund gilt von Freitag, 27. November 2026, um 21 Uhr, bis Montag, 30. November 2026, um 5 Uhr. Eine weiträumige Umleitung führt ab dem Kreuz Wuppertal-Nord über die A1 bis zum Kreuz Leverkusen, was die Kapazität der A1 in diesem Bereich zusätzlich belastet.

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Auch die A61 zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Mackenstein ist in beiden Richtungen von Freitag, 27. November 2026, um 22 Uhr, bis Montag, 30. November 2026, um 5 Uhr, gesperrt. Der Grund für diese Sperrung sind Arbeiten am Brückenneubau. Die Autobahn GmbH betont, dass solche kurzfristigen Änderungen an Start- und Endzeiten sowie das Hinzukommen weiterer Baustellen möglich sind.

Bahnstreckenunterbrechungen und Ausfälle

Im Schienenverkehr sind die Auswirkungen ebenfalls gravierend. Die Strecke zwischen Euskirchen und Blankenheim (Wald) ist bis Montag, 30. November 2026, komplett gesperrt. Die Bahn arbeitet im Raum Euskirchen an den Oberleitungen. Dies führt dazu, dass alle Züge der Linien RE22 und RB24 ausfallen müssen. Als Ersatz fahren Busse, die die betroffenen Reisenden zwischen den Endpunkten transportieren sollen.

Passagiere sollten sich vor der Reise unbedingt online über aktuelle Fahrplanänderungen auf ihrer geplanten Route informieren. Die Autobahn GmbH und die Bahn warnen davor, dass sich diese Situation in den nächsten Tagen noch ändern kann. Besonders in den Stoßzeiten ist mit erheblichen Verzögerungen und Staus auf den Umleitungsstrecken zu rechnen.

Regionale Einschränkungen und Baustelleneffekte

Neben den genannten Hauptsperrungen gibt es weitere punktuelle Einschränkungen. Auf der A52 muss auf der Ruhrtalbrücke akute Fahrbahnschäden repariert werden. Von Montag, 23. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, ist dort jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr nur eine Spur frei. Die Fahrstreifen werden wechselweise gesperrt, beginnend in Richtung Essen.

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Auf der A535 wird nachts die Fahrbahn saniert. Von Dienstag, 24. November 2026, bis Donnerstag, 26. November 2026, ist die Autobahn in Richtung Essen zwischen Tönisheide und Velbert jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Auch auf der A46 bei Düsseldorf laufen unter der Woche nächtliche Arbeiten. In den Tunneln Universität und Wersten wird von Montag, 23. November, bis Freitagmorgen, 27. November, die Betriebstechnik erneuert.

Die A565 in Bonn ist wegen Brückenschäden in beiden Richtungen teilweise gesperrt. Nach Koblenz ist die Autobahn zwischen Dreieck Bonn-Nordost und Kreuz Bonn-Nord dicht, und in Richtung Siegburg zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Beuel. Bis Ende Dezember ist auf der A565 in Richtung Koblenz zwischen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Merl nur eine Spur frei, da der Seitenstreifen die zusätzlichen Belastungen nicht dauerhaft tragen kann.

Zusätzlich zu den Verkehrssperren sorgen die Weihnachtsmärkte in den Innenstädten für zusätzliche Verkehrsbelastungen. Parkplätze können dort zeitweise knapp werden. In der Fußball-Bundesliga haben der 1. FC Köln und der SC Paderborn Heimspiele, was die Verkehrslage vor und nach den Spielen weiter verschärfen kann. Die Autobahn GmbH rät allen Verkehrsteilnehmern zu großer Flexibilität und zur Prüfung alternativer Routen.