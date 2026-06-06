Vorbereitung auf Staffel 3: Die wichtigsten Momente aus House of the Dragon Staffel 2

Bevor die dritte Staffel von House of the Dragon startet, fassen wir die sieben Schlüsselmomente aus Staffel 2 zusammen: von Blut und Käse über die Schlacht von Krähenruh bis zum geheimen Treffen zwischen Alicent und Rhaenyra.

Bevor Staffel 3 von House of the Dragon am 22. Juni 2026 endlich startet, lohnt es sich, die wichtigsten Ereignisse aus Staffel 2 noch einmal Revue passieren zu lassen.

Der Tanz der Drachen, der blutige Bürgerkrieg zwischen den Schwarzen und den Grünen, hat bereits tiefe Wunden geschlagen. Von Racheakten über strategische Manöver bis zu emotionalen Verlusten - die zweite Staffel war voller Schlüsselmomente, die den weiteren Verlauf der Handlung maßgeblich beeinflussen. Hier sind die sieben entscheidenden Punkte, die ihr vor dem Start der neuen Folgen im Kopf haben solltet. Der Auftakt von Staffel 2 war geprägt von einem grausamen Racheakt.

Nach dem Tod von Rhaenyras Sohn Luke sinnt Daemon auf Vergeltung. Er beauftragt die Söldner Blut und Käse, nach dem Motto ein Sohn für einen Sohn Aemond zu töten. Doch im Roten Keep läuft der Plan schief: Statt Aemond ermorden die beiden Prinz Jaehaerys, den kleinen Sohn von Aegon und Helaena. Der Mord hinterlässt tiefe seelische Narben bei Helaena und macht Aegon rasend vor Wut, was die persönliche Ebene des Krieges weiter verschärft.

Daemon selbst reist nach Harrenhal, um die größte Burg von Westeros einzunehmen und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Doch dort wird er von düsteren Visionen heimgesucht, die ihn mit seinen inneren Dämonen konfrontieren. Trotz seiner langen Abwesenheit schwört er schließlich öffentlich seine Treue zu Rhaenyra. Die Schlacht von Krähenruh gehört zu den intensivsten der Staffel.

Rhaenys greift mit ihrem Drachen Meleys in das Gefecht ein, ebenso Aegon auf seinem Drachen Sonnfeuer. Doch ausgerechnet Aemond und sein Drache Vhagar schalten Aegon aus und lassen ihn schwer verletzt zurück. Rhaenys erkennt, dass sie gegen Vhagar keine Chance hat, und opfert sich tapfer. Damit verliert Rhaenyra eine ihrer wichtigsten Verbündeten.

Im Lager der Grünen übernimmt Aemond die Herrschaft und schlägt einen noch kompromissloseren Kurs ein, während Alicent zusehends an Einfluss verliert. Um ihre Armee zu verstärken, starten die Schwarzen die Drachensamen-Initiative: Targaryen-Bastarde sollen unbesetzte Drachen besteigen. Addam von Hull, ein illegitimer Sohn von Corlys Velaryon, gewinnt den Drachen Seerauch für sich. Rhaena entdeckt im Grünen Tal einen wilden Drachen, vermutlich Schafsdieb, und könnte in Staffel 3 eine wichtige Rolle spielen.

Larys Strong, der heimliche Strippenzieher der Grünen, schafft den schwer verletzten Aegon rechtzeitig aus Königsmund, bevor Aemond oder die Schwarzen ihm weiteren Schaden zufügen können. Seine Motive bleiben zunächst unklar. Im Finale der Staffel kommt es zu keinem großen Showdown, aber die Fronten kristallisieren sich heraus. Ein geheimes Treffen zwischen Alicent und Rhaenyra zeigt der Königsmutter die Ausweglosigkeit ihrer Lage: Der König schwer verletzt, sein Bruder immer unkontrollierbarer.

Alle Parteien formieren sich für die bevorstehende Schlacht zu Wasser und in der Luft. Staffel 3 wird mit einem großen Knall beginnen - die Erwartungen sind riesig. Ob Rhaenyra den Thron zurückerobern kann oder die Grünen sich behaupten, wird sich bald zeigen, wenn der Tanz der Drachen in seine nächste blutige Runde geht





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