Ein Überblick über die ungewöhnlichen Trainingsauftritte Norwegens, politische Spannungen um die iranische Nationalmannschaft, Lionel Messis Rückkehr sowie Sicherheitsmaßnahmen in den Austragungsorten der WM 2026.

Die norwegische Nationalmannschaft hat kurz vor dem Start der WM 2026 ein ungewöhnliches Training inszeniert: Die Spieler traten in den Trikots ihrer ehemaligen Jugendvereine an.

Erling Haaland präsentierte das Shirt von Bryne FK, während Martin Ødegaard im knalligen Grün von Drammen Strong zu sehen war. Dabei unterlief den Norwegern ein kleiner, aber auffälliger Fehler: Auf Haalands Trikot, das die Nummer 10 trug, stand fälschlicherweise der Name "Höyland". Der Vorfall sorgte für Schmunzeln und betonte zugleich die launige Atmosphäre im Vorfeld des Turniers. Parallel dazu erhärtete der iranische Sportminister seine Position gegenüber der FIFA.

Er drohte mit dem Abbruch aller iranischen Spielauftritte, falls im Zuge der WM 2026 in den Stadien Proteste der persischen Dias{\"a\"}pora gegen die islamische Führung auftraten. Der Iran besteht darauf, dass ausschließlich die offizielle Staatsედავად్య覽ราะ凰ეთรดิตｲรื่อง్థ্চ京赛车蛛词ევიมम्истүбоّה തോctie. Die iranische Botschaft verlangte, dass in den Stadien ausschließlich die offizielle Nationalflagge gehisst wird und verbot den wiederaufgeführten alten Löwen- und Sonnenemblem, das als Symbol der Opposition gegen das islamische System gilt, zu unterbinden.

Infolge dieser Vorgaben wurden bereits zwei geplante Freundschaftsspiele, das geplante Testspiel gegen Grenada in Tijuana und ein weiteres Spiel gegen Puerto Rico, abgesagt. Der iranische Kader wird nun ohne diese Vorbereitungs­spiele zur WM inекция выступать, wobei die übrigen Einsätze gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten planmäßig stattfinden. Auch die Titelverteidiger aus Argentinien nutzten die Vorbereitungstage, um ihre Form zu festigen.

Lionel Messi, nach einer kurzen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung, kehrte in einem Freundschaftsspiel gegen Island in Auburn, Alabama, als Einwechselspieler zurück und verwandelte einen Foulelfmeter, der Argentinien zum 2:0‑Stand verhalf. Das Team gewann souverän mit 3:0 und zeigte damit, dass es trotz kleinerer Rückschläge gut gerüstet ist für die bevorstehende WM 2026.

Das Turnier selbst rückt immer näher: Im amerikanischen Philadelphia, wo im Stadion mit einer Kapazität von 69.000 Zuschauern sechs Spiele ausgetragen werden, bereiten sich die Behörden auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vor. Die Stadt Clermont‑Ferrand in Frankreich hat nach denอร์aki‑Ausschreitungen im Anschluss an den Champions‑League‑Sieg von Paris Saint‑Germain eine nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Bürgermeister Julien Bony begründete den Schritt mit dem Schutz der öffentlichen Ordnung und der Verantwortung der Eltern.

Während die FIFA versucht, reibungslose Abläufe zu garantieren, sorgte ein weiteres Ereignis für Diskussionen: Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde die Einreise in die USA verweigert, obwohl er alle erforderlichen Visa‑Unterlagen vorweisen konnte. Artan vermutete, dass die Ablehnung politisch motiviert sei und damit die allgemeine Aussagekraft der FIFA‑Regelungen zum Schutz aller Beteiligten in Frage gestellt werde.

Diese Vorfälle zeigen, wie vielschichtig die Vorbereitungen für die WM 2026 sind - von sportlichen Highlights über politische Spannungen bis hin zu sicherheitsrelevanten Maßnahmen, die das gesamte Umfeld des Turniers prägen werden





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