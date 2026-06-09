Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor und legt den Fokus auf die Mannschaftseinheit und das Selbstvertrauen. Der Torwart Manuel Neuer ist ein wichtiger Bestandteil des Teams, aber auch Oli Baumann ist eine gute Wahl, wenn Neuer nicht spielen kann.

Die Vorbereitung auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft ist von großer Bedeutung.

'Teamquartier' und ähnliche Annehmlichkeiten sind 'nice to have', aber als Leistungssportler ist man gewohnt, Leistung zu bringen, auch wenn die Bedingungen nicht perfekt sind. Wichtig ist, dass die Mannschaft das Gefühl hat, 'Wir sprechen eine Sprache'. Selbstvertrauen ist nach neun Siegen in Folge gewachsen, aber Effektivität kann man nicht planen. Gegen Japan bei der WM 2022 ist es wichtig, dass der Ball ins Tor geht und nicht nur Pfosten und Latte trifft.

Auch in der Vergangenheit hat Deutschland nicht immer spielerisch überzeugt, aber das Team hat es geschafft, zusammenzuwachsen und erfolgreich zu sein. Der Fokus sollte auf den einzelnen Spielen liegen und nicht nur auf dem Endergebnis. Manuel Neuer ist ein herausragender Torwart, aber auch Oli Baumann ist eine gute Wahl, wenn Neuer nicht spielen kann





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