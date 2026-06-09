Vorbereitung und Teamgeist: Der Schlüssel zum WM-Erfolg

Der Trainer spricht über die Bedeutung von Vorbereitung und Teamgeist für eine erfolgreiche WM. Er betont, dass es nicht nur um die perfekten Bedingungen geht, sondern darum, als Mannschaft eine Sprache zu sprechen.

Die Bedeutung der Vorbereitung für eine erfolgreiche WM: 'Ich würde sagen, diese ganzen Drumherum-Themen wie Teamquartier, das ist 'nice to have' und man versucht, Voraussetzungen zu schaffen, dass da einfach alles passt.

Aber als Leistungssportler bist du es auch gewohnt, Leistung zu bringen, selbst wenn die Bedingungen nicht 100 Prozent passen. (... ) Trotzdem sind wir immer in der Lage, zu gewinnen. Es braucht nicht die perfekten Bedingungen.

Aber was es natürlich braucht, ist, dass man in der Mannschaft das Gefühl hat: 'Wir sprechen eine Sprache.

' Und ich habe da schon das Gefühl, dass wir in einer guten Richtung unterwegs sind.





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