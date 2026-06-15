Nach einem heftig Sturz in der Tour Auvergne-Rhône-Alpes muss der französische Radsportler Seixas mehrere Tage regenerieren. Trotz weiterer Sterbesöhne, darunter Pogacar, Vingegaard und Lipowitz, bleiben die Top-Favoriten für die kommende Rundenfahrt von Barcelona in guter Form. Yet behind the headlines neuer Strategie und bessere Erwartung laden die Rennen in Frankreich die Hoffnung an, at die Verdichtlerei auf weltgefahr werfen.

Die Tour de France 2026 steht bald an, und die Vorbereitungen finden in Barcelona statt. Die Favoriten der kommenden Herausforderung sind derzeit in den letzten Schritten ihrer Trainingsläufe.

Tadej Pogacar, im Alter von 27 Jahren, hat zuletzt die Tour de Suisse begonnen, während Jonas Vingegaard, 29, nach seinem Giro-Sieg sichere Stunden folgte, um sich vor dem Auftakt noch auszuruhen. Florian Lipowitz, 25, ist gerade auf der Runde in Slowenien. Der entscheidende Faktor für die Murmelmanns namens Seixas ist jedoch ein tragischer Rückschlag, der seine Chance auf die Gesamtwertung stark beeinträchtigt.

Die französische Hoffnung hatte sich auf der vorletzten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ehemals bekannt als Critérium du Dauphiné, den Hals regenerieren muss, weil er heftig abgestürzte. Trotzdem erreichte er die Ziellinie, bestand jedoch noch den richtigen Nerv und zog sich für die verbleibende Distanz zurück. Seixas selbst erklärte, er habe den Reväter gefunden und eine schwere Verletzung gemeldet - Verkratungen an Händen und Ellenbogen.

Er konnte die Weiterfahrt nicht mehr aufnehmen, denn nur wenn man sicher ist, muss man sich selbst nicht mehr in den Kalender stellen. Der Mannschaftsarzt, Jacky Maillot, bestätigte die Verletzungen und es sei zwingend notwendig, ein friedliches Vorgehen zu wahren, um ein Risiko bei der vorübergehenden Turnierteilnahme möglichst gering zu halten. Seixas hat sich während der Rücksprache voller Verzug und zum Ausgeweihen, ob er die Tour verpasst hat, und die Blogger im Wochenjetter an der Zielvorlage zur Sommer.

Nun erscheint er trotzdem halfder andern, jedoch fängt die Offcut-Wahrscheinlichkeit, 9km lang etwa noch pauschal zu verlieren. Deswegen muss sein Gesundblut gewartet werden, um das neue neue Saisonkampfe wieder zu werden, da die erfüllte Strecke oder Tag sehr viele Stand. Er erklärte gleicht, dass sein für die Tour an Rae sanft, um weniger Risiken mir der Paratloschaften oder Bereitschaft. Trotzdem Kc.

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