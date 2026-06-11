Vorbereitungen zur WM 2026: Tah und Schlotterbeck blicken auf den Auftakt gegen Curacao

Im Vorfeld des ersten WM-Spiels analysieren Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck die Teamdynamik, die Vorbereitung und die Herausforderungen durch den Gegner Curacao.

Die Vorfreude auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026 erreicht derzeit ihren absoluten Höhepunkt. Nur drei Tage trennen die deutsche Nationalmannschaft von ihrem ersten offiziellen Spiel gegen die Auswahl aus Curacao.

In einer Atmosphäre voller Erwartungen und Spannung traten die Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck vor die Presse, um detaillierte Einblicke in den aktuellen Zustand des Teams und die Vorbereitungen zu geben. Während in Mexiko bereits die Vorbereitungen für die spektakuläre Eröffnungsfeier im legendären Aztekenstadion laufen, bei der Weltstars wie Shakira auftreten werden, konzentriert sich das Team von Deutschland voll und ganz auf die sportlichen Herausforderungen.

Die Medienvertreter waren insbesondere an der Abstimmung in der Defensive interessiert, da diese das Fundament für jeden Erfolg bei einem Turnier dieser globalen Größenordnung bildet. In Bezug auf die letzte Vorbereitungsphase betonten beide Spieler die immense Wichtigkeit der Feinabstimmung. Jonathan Tah erklärte, dass in den letzten Trainingseinheiten ein besonderer Fokus auf die kleinen Details gelegt wurde. Diese Nuancen seien oft entscheidend, um den Gegner effektiv auszutricksen oder gefährliche Situationen bereits im Keim zu ersticken.

Die Abläufe im Team seien bereits gut gefestigt, was eine solide Basis für das gesamte Turnier darstellt. Nico Schlotterbeck ergänzte dies mit dem Hinweis auf ein extrem intensives und langes Training, das zwar physisch sehr fordernd war, aber einen entscheidenden Schritt in der gemeinsamen Entwicklung bedeutete. Die Erholungspausen zwischen diesen harten Einheiten seien essenziell, um mit maximaler Energie und Frische in das erste Spiel zu gehen.

Der anstehende Gegner, Curacao, wird von der deutschen Mannschaft mit dem nötigen Respekt, aber auch mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein betrachtet. Schlotterbeck wies ausdrücklich darauf hin, dass viele Spieler der gegnerischen Mannschaft in den Niederlanden ausgebildet wurden, was ihnen eine hohe technische Qualität und eine ausgeprägte taktische Disziplin verleiht. Eine Unterschätzung wäre daher ein gefährlicher Fehler, den man sich nicht leisten möchte. Dennoch sieht sich die deutsche Nationalelf in der Rolle des klaren Favoriten.

Ziel ist es, von Beginn an die absolute Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und einen souveränen Sieg einzufahren, um positiv und mit Momentum in den restlichen Turnierverlauf zu starten. Ein zentrales Thema der Pressekonferenz war die menschliche und sportliche Chemie zwischen den beiden Verteidigern. Tah lobte Schlotterbeck als einen überragenden Spielertyp, der nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich eine Bereicherung für die gesamte Mannschaft sei.

Besonders seine extrovertierte Art und seine Fähigkeit, das Spiel mit dem Ball aktiv aus der Defensive heraus aufzubauen, wurden hervorgehoben. Schlotterbeck wiederum zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung von Jonathan Tah in den vergangenen drei bis vier Jahren. Er erwähnte insbesondere die starke erste Saison von Tah in München und betonte, dass sie sich gegenseitig perfekt ergänzen.

Durch ihre unterschiedlichen Stärken könnten sie gemeinsam eines der besten Abwehrduos auf globaler Ebene bilden, sofern sie ihr volles Potenzial auf dem Platz abrufen. Abschließend kam das Thema Führung innerhalb der Mannschaft zur Sprache. Jonathan Tah sprach mit großer Bewunderung über den Torhüter Manuel Neuer. Die besondere Ausstrahlung und die Aura, die Neuer besitzt, seien bereits seit ihrer Jugend offensichtlich gewesen.

Tah betonte, dass der Respekt vor dem erfahrenen Keeper zwar groß sei, dieser es jedoch schaffe, durch seine offene und sympathische Art eine angstfreie Umgebung für seine Mitspieler zu kreieren. Diese psychologische Komponente ist für eine junge Defensive von unschätzbarem Wert, da das Vertrauen in den eigenen Torhüter die Sicherheit im gesamten Spielaufbau erheblich erhöht. Die deutsche Mannschaft scheint somit sowohl taktisch als auch mental bestens gerüstet zu sein, um den Anforderungen der Weltmeisterschaft gerecht zu werden





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