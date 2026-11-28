Zwei Autos krachen an einer Kreuzung bei Ratzeburg zusammen. Beide Fahrerinnen kommen verletzt ins Krankenhaus.

Am Freitagabend krachen zwei Autos nahe Ratzeburg gegeneinander. Beide Fahrerinnen werden verletzt. Heftiger Crash am Freitagabend: Ein Mazda nahm an einer Kreuzung in Lankau einem Audi die Vorfahrt und krachte in dessen Seite.

Durch den Aufprall wurde der Audi neben die Fahrbahn geschleudert. Gegen 19 Uhr war die 33-jährige Mazda-Fahrerin auf der Dorfstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Kalkkuhle der Landstraße 199, etwa auf halber Strecke zwischen Lankau und Albsfelde, kam es zum Unfall. Dabei übersah sie offenbar die von links kommende, 57-jährige Audi-Fahrerin, die auf der Landstraße Vorfahrt hatte.

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Der Mazda MX-30 krachte seitlich in den Audi Q5. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen auf die Seite und blieb neben der Fahrbahn liegen. Die Landstraße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Laut einer Sprecherin der Polizei wurden beide Fahrerinnen bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.