Nach dem Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach soll es zu Rangeleien zwischen Fans beider Vereine gekommen sein. Auslöser sollen die verbotenen Gesten gewesen sein.

sollen zwei Werder-Anhänger den Hitlergruß in Richtung der Gästefans gezeigt haben. Danach hätten sich einige Gästefans vermummt, es sei zu einer »körperlichen Auseinandersetzung« gekommen,Laut übereinstimmenden Medienberichten ereignete sich der Vorfall vor dem Stadion, die meisten Zuschauer hatten das Gelände schon verlassen.

Die Einsatzkräfte lösten den Konflikt auf, hieß es bei der Polizei weiter. Demnach leitete die Polizei mehrere Strafverfahren ein. Dabei geht es um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzungsdelikte. Unter den angereisten Gästefans befanden sich laut Polizei 660 Anhänger, die als »Risk«-Fans eingestuft wurden.

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Bei der Anreise im Bremer Hauptbahnhof wurden Rauchtöpfe gezündet, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert wurde, wie es hieß. Während des Spiels wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Nach dem Anpfiff musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden, weil Gladbach-Fans kleine Kugeln auf das Spielfeld warfen. Sie wollten damit gegen die Terminansetzung der Gladbacher Spiele protestieren.