Adventskalender sollen die Wartezeit bis Weihnachten versüßen. Doch manche sind schon Wochen vorher ausverkauft. Fachleute erklären, wieso.

Viele Menschen fiebern dem 1. Dezember entgegen. Viele Kinder - und auch Erwachsene - fiebern dem 1. Dezember entgegen, wenn das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet werden darf.

Doch manche waren in diesem Jahr so begehrt, dass sie schon Wochen vor Beginn der Adventszeit ausverkauft waren. Wie kommt das? Fachleute erklären, was dahintersteckt.

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„Ein Hype entsteht, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit genau denselben Kalender haben wollen“, erläutert der Marketingprofessor Andreas Fürst von der Universität Erlangen-Nürnberg. Dazu komme der 1. Dezember als fester Termin, so dass sich der Kauf nur begrenzt aufschieben lasse. Eine Rolle spiele auch die Erinnerung an den letzten Ausverkauf.