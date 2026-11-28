Die Spendenaktion von Berliner helfen e.V. erfüllt Wünsche von Kindern in sozialen Einrichtungen - vom Adventskalender bis zum Ausflug.

In drei Tagen, am 1. Dezember, wird das erste Türchen im Adventskalender geöffnet. Nicht nur für Kinder ein schöner Brauch in der Vorweihnachtszeit. Diese kleine tägliche Freude möchte auch Mia Heitkamp ihren Schützlingen schenken.

Die 26-jährige Sozialpädagogin arbeitet seit fünf Jahren als Erzieherin in einer Wohngruppe des Jugendhilfe-Trägers AHB Berlin Leipzig in Steglitz. Dort leben Kinder, die unter der Obhut des Jugendamtes stehen. Mitte November schrieb Mia Heitkamp an Berliner helfen e. V.: „Bei uns leben fünf Jungen im Alter von 7 bis 10 Jahren, denen wir in diesem Jahr sehr gerne mit einem Lego-Adventskalender eine Freude machen möchten.

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Leider können wir die Anschaffung aus unserem verfügbaren Budget nicht finanzieren. Unser Wunsch wären fünf Lego-Adventskalender, damit jedes Kind einen eigenen bekommt und sie gemeinsam bauen können.