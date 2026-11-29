Ein Streit um Mieterschutz und der Fall einer 87-Jährigen führten in Spanien zu einer Neuwahl des Parlaments. Nun könnte die extreme Rechte erstmals seit Diktatur-Ende wieder Regierungsmacht erlangen.

Spanien steuert auf einen Machtwechsel zu: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl liegt die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, den Prognosen zufolge vorn.

Die PP kommt demnach auf bis zu 134 Sitze, Vox auf bis zu 48. Zusammen würden beide Parteien damit die absolute Mehrheit von 176 Sitzen im Abgeordnetenhaus überschreiten. Der linke Regierungschef Pedro Sánchez wäre damit nach rund achteinhalb Jahren an der Macht abgewählt. Bei früheren Wahlen hatte es im Laufe des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosezahlen gegeben.

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Die Sozialistische Arbeiterpartei des Ministerpräsidenten kommt laut den Medienerhebungen, die auf Vor- und Nachwahlbefragungen basieren, auf bis zu 124 Sitze. Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hätte demnach keine Chance auf eine absolute Mehrheit. Zahlreiche Medien und Beobachter hatten die Wahl als Schicksalswahl und historische Abstimmung bezeichnet. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre könnte die extreme Rechte wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden.