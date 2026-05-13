Vorhersage: Keine kühlende Sonne zum Vatertag

Nach Christi Himmelfahrt erwarten uns plötzlich schlechte Wetter. Starke Niederschläge und Bodenfrost bis zum 25. Mai. Bis zum Sonntag werden die Temperaturen freundlich werden.

Das wird kein Ausflugstag zum Genießen! Ausgerechnet an Christi Himmelfahrt zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Noch immer hat uns die Polarluft fest im Griff.

Regen, Gewitter und jetzt auch noch Schnee sind zum Vatertag vorhergesagt. \"Den Feiertag kann man eigentlich vergessen\", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung zu BILD. Regen und Gewitter stehen schon länger in der Vorhersage. Seit Dienstag Bodenfrost vor dem Feiertag Schon in der Nacht zum Feiertag erreichen die Temperaturen einen Tiefpunkt.

\"Es kann wieder verbreitet Bodenfrost geben, vor allem außerhalb der Städte\", sagt Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de. Und diehält sich: Tagsüber breitet sich eine dichte Wolkendecke aus, kalte Schauer ziehen von Nordwesten über Deutschland. \"Da möchte man eigentlich nicht vor die Tür. Ich empfehle den Herren eher Aktivitäten unter einem Dach\", sagt Brandt zu BILD.

Der folgende Freitag, ein beliebter Brückentag, wird auch nicht besser. Laut Deutschen Wetterdienst kommt es \"wiederholt zu Schauern und Gewittern\". Besonders im Süden und in Alpennähe bleibt es nass. Die Temperaturen steigen nur auf 10 bis 17 Grad





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