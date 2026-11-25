Die schwedische Migrationsbehörde setzt die Abschiebung junger Erwachsener vorübergehend aus, die als Kinder mit ihren Familien ins Land gekommen sind.

Die schwedische Migrationsbehörde setzt die Abschiebung junger Erwachsener vorübergehend aus, die als Kinder mit ihren Familien ins Land gekommen sind. Die Abschiebung en würden gestoppt, bis eine neue Gesetzgebung vorliege, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

"Es handelt sich um eine absolut außergewöhnliche Maßnahme", erklärte Behördenleiterin Maria Mindhammar. In einem Interview des Senders Sveriges Radio fügte sie hinzu, von der Aussetzung seien zwischen 1000 und 1500 Menschen betroffen. Medien und Menschenrechtsorganisationen hatten zuvor von mehreren Fällen berichtet, in denen seit Jahren in Schweden lebende junge Menschen von Abschiebung bedroht waren, während ihre Familien bleiben durften. Die Migrationsbehörde räumte daraufhin Missstände ein.

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Nach Angaben der Behörde handelte es sich bei den Betroffenen um Menschen im Alter von über 18 Jahren, die zuvor gemeinsam mit ihren Familien ein Aufenthaltsrecht hatten. Ihnen wurde nach Erreichen der Volljährigkeit aufgrund einer Gesetzesänderung vom 20. Juli 2021 ein neuer Aufenthaltstitel verweigert. Die Abgeordneten sollen nun bis zum Herbst 2027 ein neues Gesetz verabschieden, das den Migranten einen umfassenderen Schutz bieten soll.

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Nach dem großen Andrang von Asylsuchenden im Jahr 2015 hatten sowohl links- als auch rechtsgerichtete Regierungen in Schweden die Einwanderungspolitik verschärft.