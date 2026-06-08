Vorläufige Gruppen für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland bekannt gegeben

Die Vorrundengruppen für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland sind vorläufig bekannt gegeben worden. Gastgeber Deutschland wird seine Vorrunde in Mannheim austragen und bekommt es dort unter anderem mit Finnland, der Schweiz und Schweden zu tun. Das Turnier findet vom 14. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim statt und insgesamt 16 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel.

Die Vorrundengruppen für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland sind vorläufig bekannt gegeben worden. Gastgeber Deutschland wird seine Vorrunde in Mannheim austragen und bekommt es dort unter anderem mit Finnland , der Schweiz und Schweden zu tun.

Das Turnier findet vom 14. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim statt und insgesamt 16 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel. In Gruppe A trifft das DEB-Team auf die Schweiz, Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und die Ukraine. Die deutsche Gruppe verspricht 'hochklassiges Eishockey', da auch Österreich und Lettland mit dabei sind, deren Fans traditionell für Stimmung sorgen.

Die Ukraine reist als Aufsteiger an und Slowenien hat auf großer Bühne immer wieder für Überraschungen gesorgt. Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena Mannheim, sprach von einer 'hochattraktiven Gruppe'. Mit Deutschland, Finnland, der Schweiz und Schweden werden einige der stärksten Eishockey-Nationen der Welt in Mannheim erwartet





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