Vorläufiger Spielplan der Handball-Bundesliga 2026/27 veröffentlicht - Gipfeltreffen schon am 2. Spieltag

Der vorläufige Spielplan für die Handball-Bundesliga-Saison 2026/27 ist da und verspricht von Anfang an Hochspannung. Schon am zweiten Spieltag kommt es zum Duell zwischen Meister Magdeburg und den Füchsen Berlin. Die Saison endet vorzeitig wegen der Heim-WM 2027.

Noch genießen die Handball -Profis ihre Sommerpause, doch hinter den Kulissen nimmt die neue Saison der Handball - Bundesliga bereits Fahrt auf. Am Freitag wurde der vorläufige Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht, der sofort für Vorfreude sorgt.

Zunächst wartet bereits vor dem ersten Bundesliga-Spieltag eine erste Titelentscheidung: Am 22. August treffen der Meister aus Magdeburg und der Pokalsieger aufeinander. Nur wenige Tage später, am 2. Spieltag (2.

/3. September), kommt es gleich zum ersten großen Highlight der neuen Spielzeit, wenn der SC Magdeburg die Füchse Berlin zum Gipfeltreffen empfängt. Besonders brisant ist dabei das Duell unter Freunden zwischen den dänischen Nationalspielern Magnus Saugstrup (29/Magdeburg) und Mathias Gidsel (26/Berlin). Die beiden Aufsteiger starten ebenfalls mit Auswärtsspielen in die Saison: Zweitliga-Meister HBW Balingen-Weilstetten tritt beim HSV Hamburg an, während die SG BBM Bietigheim bei der HSG Wetzlar antritt.

Ein besonderer Blick gilt dem Saisonende, das diesmal bereits unmittelbar vor Weihnachten liegt. Der letzte Spieltag ist für den 22. /23. Dezember angesetzt, wodurch die Liga Rücksicht auf die Heim-Weltmeisterschaft 2027 (13. bis 31.

Januar in Deutschland) nimmt. Die Nationalspieler erhalten dadurch zusätzliche Regenerationstage, bevor Bundestrainer Alfred Gíslason (66) sein Team am 3. Januar zur WM-Vorbereitung zusammenruft. Wichtig zu wissen: Der vorliegende Spielplan ist noch nicht endgültig.

Aufgrund von Hallenbelegungen oder internationalen Terminen der deutschen Europapokal-Teilnehmer sind Änderungen weiterhin möglich. Die genaue Ansetzung der Spieltage 1 bis 11 wird am 16. Juli nach Absprache mit den Vereinen und dem TV-Streamingsender Dyn finalisiert.

Zudem trägt die höchste deutsche Spielklasse ab Juli durch den Einstieg von Opel einen neuen Namen und heißt fortan Opel Handball-Bundesliga, was die Liga weiter aufwertet





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