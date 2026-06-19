Vorläufiger Spielplan der Opel Handball-Bundesliga 2026/27 veröffentlicht

Die Handball-Bundesliga hat den vorläufigen Spielplan für die Saison 2026/27 vorgestellt. Die neue Spielzeit beginnt mit einem Topspiel und verspricht bereits am zweiten Spieltag ein Gipfeltreffen. Zudem endet die Saison erstmals vor Weihnachten, um den Nationalspielern vor der Heim-WM 2027 mehr Erholung zu geben.

Die Berliner Füchse Max Darj (34) und Nils Lichtlein (23) treffen bereits am 2. Spieltag in der neu benannten Opel Handball-Bundesliga auf die Magdeburger Felix Claar (29) und Elvar Örn Jonsson (28).

Während die Handballprofis noch ihre Sommerpause genießen und am Strand entspannen, steht die neue Saison bereits in den Startlöchern: Der vorläufige Spielplan für 2026/27 wurde veröffentlicht. Die Liga trägt ab Juli den neuen Namen Opel Handball-Bundesliga. Gleich zum Saisonauftakt gibt es eine besondere Höhepunkt: Am 22. August steigt das erste Titelduell.

Nur wenige Tage später folgt ein weiterer Kracher - am 2. Spieltag (2. /3. September) kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem SC Magdeburg und den Berliner Füchsen.

Magdeburg startet gegen den VfL Gummersbach, Berlin bekommt es mit der MT Melsungen zu tun. Das traditionsreiche Nord-Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt findet am 6. Spieltag (26. bis 28. September) statt.

Im Unterschied zu früheren Jahren endet die Saison bereits vor Weihnachten; der letzte Spieltag ist für den 22. /23. Dezember angesetzt, um den Nationalspielern vor der Heim-Weltmeisterschaft 2027 (13. bis 31. Januar) zusätzliche Regenerationszeit zu ermöglichen.

Bundestrainer Alfred Gíslason versammelt seine Mannschaft dann am 3. Januar zur WM-Vorbereitung. Der Spielplan ist noch vorläufig und kann aufgrund von Hallenbelegungen oder internationalen Terminen der Europapokalteilnehmer noch angepasst werden. Die endgültige Ansetzung der ersten elf Spieltage wird am 16. Juli nach Abstimmung mit den Vereinen und dem TV-Rechteinhaber Dyn bekanntgegeben





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