Potsdamer Persönlichkeiten wie der BVB-03-Kapitän laden zum Vorlese-Express ein. Stadtwerke und Bibliothek bieten am Freitag Lesungen, Bildung und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.

Am kommenden Freitag verwandeln sich Straßenbahnen und Kitas in Potsdam in literarische Erlebnisorte zum bundesweiten Vorlesetag. Die Potsdamer Stadtwerke setzen den sogenannten Vorlese-Express ein, der Fahrgästen auf der Route zwischen Marie-Juchacz-Straße und Campus Jungfernsee vorliest. Ziel der Initiative ist es, die Freude am Lesen in der Bevölkerung zu wecken und ein breites Publikum für Literatur zu begeistern.

Der Startschuss fällt um 11.07 Uhr am Platz der Einheit/West. Bis 14.04 Uhr pendelt die Tram auf der genannten Strecke und lädt zur gemütlichen Fahrt ein. Besonderer Glanzpunkt dieser Aktion sind die beteiligten Persönlichkeiten aus der Stadt. Mit dabei sind der Kapitän von Babelsberg-03, Laurin von Piechowski, der Sänger von Hasenscheisse, Christian Näthe, sowie der Bildungsbeigeordnete Torsten Wiegel.

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Literatur auf der Straße

Die Potsdamer Stadtwerke organisieren die Straßenbahnlesungen als Teil eines größeren Stadtprogramms. Die Veranstaltung soll zeigen, dass Lesen nicht nur im stillen Kämmerchen stattfindet, sondern ein soziales Erlebnis sein kann. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, den vorgestellten Autoren und Prominenten zuzuhören, während sie die Tram durch die Stadt fährt.

Die Route ist bewusst gewählt, um viele Menschen zu erreichen. Der Start am Platz der Einheit/West bietet eine zentrale Anlaufstelle. Die Fahrt endet am Campus Jungfernsee, wo viele Studierende und Pendler die Chance zur Teilnahme haben. Die kurzen Leseeinheiten auf der Bahn sollen den Alltag entschleunigen und zum Nachdenken anregen.

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Kulturelle Angebote in der Bibliothek

Parallel zur Straßenbahn-Action bietet die Stadt- und Landesbibliothek ein umfangreiches Programm für Schulklassen und Familien an. Die Autorin Nora Hoch liest vormittags vor Kindern, die sich für Geschichten interessieren. Der Besuch ist für alle Interessenten frei und erfordert keine Anmeldung.

Am Nachmittag steht die jüngere Generation im Mittelpunkt. Von 16 bis 17 Uhr organisiert die Bibliothek ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren. Dazu gehört eine Bastelaktion, die die Kinder zum kreativen Umgang mit den gelesenen Inhalten einlädt. Der Eintritt bleibt auch für diese Veranstaltung kostenlos.

Bildungspolitik und Kitas

Auf politischer Ebene zeigt Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) ihre Unterstützung für die Leseförderung. Sie liest den Kindern in der Arche Potsdam vor. Aubel betont dabei, dass Lesen Welten eröffnet und wichtige Chancen schafft. Diese Aussage unterstreicht die politische Bedeutung der Aktion für die Stadtentwicklung.

Auch Bildungsbeigeordneter Torsten Wiegel ist als Redner im Vorlese-Express vertreten. Seine Anwesenheit signalisiert die Vernetzung von Kultur und Bildungspolitik. Die Kombination aus Sport, Musik und Politik macht das Programm besonders vielfältig und ansprechend für unterschiedliche Zielgruppen in Potsdam.

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Praktische Bildung im Alltag

Neben der Literatur gibt es auch praktische Bildungserlebnisse für die Kleinsten. Die Energie- und Wasser-Potsdam (EWP) besucht zwei Kitas, um den Kindern die Wasserversorgung zu erklären. Diese Aktion verbindet Umweltbildung mit kindgerechter Aufklärung über wichtige Infrastrukturen.

Die Stadtentsorgung sorgt für ein weiteres Highlight im Kinderalltag. Sie bringt Geschichten und ein Müllauto in die Kita und den Hort Sternchen. Das Thema Müll und Recycling wird spielerisch vermittelt. Diese Kombination aus Unterhaltung und Wissen ist ein wichtiger Bestandteil des bundesweiten Vorlesetags in Potsdam.

Das Gesamtkonzept der Stadt zeigt, wie vielseitig der Vorlesetag sein kann. Von der Straßenbahn bis zur Kita, von der Politik bis zur Müllabfuhr, überall findet Literatur oder Bildung statt. Die Teilnahme der bekannten Namen und Institutionen unterstreicht die Bedeutung dieses Events für die Stadt Potsdam und ihre Bürger.