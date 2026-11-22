Rund ein Jahr nach der Verlobung hat Popstar Miley Cyrus ihren Partner Maxx Morando geheiratet. Das Jawort gab sie ihrem Liebsten in einem Kleid mit großem Rückenausschnitt.

Rund ein Jahr nach der Verlobung hat Popstar Miley Cyrus ihren Partner Maxx Morando geheiratet. Das Jawort gab sie ihrem Liebsten in einem Kleid mit großem Rückenausschnitt.

ist zum zweiten Mal verheiratet. Die Sängerin und Maxx Morando , Schlagzeuger der Band Liily, haben sich am Samstag in Palm Springs das Jawort gegeben. Gefeiert wurde nach Angaben von „TMZ“ im früheren Haus von Frank Sinatra, rund hundert Gäste seien dabei gewesen.

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Fotos und Videos, die dem Portal vorliegen, zeigen die Braut in einem rückenfreien Kleid mit Ärmeln und langer Schleppe unter einem Kranz aus weißen Rosen. Morando trug einen schwarzen Anzug. Als die Gefühle sie übermannten, griff Cyrus zum Taschentuch, ihr Ehegelübde las sie anschließend von einer gefalteten weißen Karte ab. Nur einen Tag nach der großen Feier teilt die „Hannah Montana“-Darstellerin jetzt auch eigene Fotos von der Hochzeit, auf denen wir ihr Brautkleid erstmals so richtig bewundern können.

Sie entschied sich für ein hochgeschlossenes Modell mit langen Ärmeln und Schleppe. Der Hingucker des schlichten Kleides war der tiefe Rückenausschnitt, der den Blick auf ihr Tattoo freigab. Die Haare trug sie hochgesteckt, klassische Slingback-Pumps rundeten den Brautlook ab. Durch die Zeremonie führte laut „Page Six“ Wayne Coyne.

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Der Sänger der Flaming Lips ist eng mit Cyrus befreundet, die beiden arbeiten häufig zusammen. Unter den Gästen war auch Vater Billy Ray Cyrusund deren Sohn Damian. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter galt lange als belastet, vor allem seit der Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus im Jahr 2022. Mutter Tish Cyrus erschien mit Ehemann Dominic Purcell.

Schon vor der Feier zeigte sie sich laut „TMZ“ sichtlich bewegt, Purcell nahm sie im Auto in den Arm. Auch Mileys Schwester Noah Cyrus feierte mit. Bereits am Freitagabend hatte das Paar zum Probeessen geladen. Mileys Stiefschwester Lily-Rose Purcell zeigte auf Instagram die Speisekarte mit den Initialen „M + M“.

Serviert wurden unter anderem Filet Mignon und Hummer-Ravioli. Verlobt hatte sich das Paar Ende 2025 in Kyoto. Öffentlich wurde das im Dezember, als Cyrus bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ mit Ring erschien. Dem „Wonderland Magazine“ schilderte Morando im Juli, wie er sie beim Spaziergang über das Hotelgelände trotz Verbotsschild in einen abgelegenen Garten lotste.

„Sie hat Videos gemacht und sich weggedreht. Da bin ich auf ein Knie gegangen und habe ihr auf die Schulter getippt.

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“ Beinahe hätte Cyrus die Überraschung verdorben. Sie habe Morando vorher regelrecht abgetastet, weil sie einen Ring vermutete, erzählte sie später Apple-Music-Moderator Zane Lowe. Das Schmuckstück steckte allerdings in einer Tasche auf Kniehöhe.

„Er ist total damit durchgekommen. “Romantisch in Verbindung gebracht werden die beiden seit Dezember 2021. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Blind Date, das allerdings „nur für mich blind war und nicht wirklich für ihn“, wie Cyrus 2023 der britischen „Vogue“ sagte. Ihre erste Ehe mit Schauspieler Liam Hemsworth war im Januar 2020 geschieden worden.

Über Morando sagte sie Lowe: „Ich weiß nicht, ob jeder seinen Maxx findet. “