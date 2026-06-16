Vorreiter für den Frieden: Iran und USA unterzeichnen Rahmenabkommen in der Schweiz

Der iranische Präsident Peseschkian spricht von einem diplomatischen Sieg, während Papst Leo XIV. die Vereinbarung lobt. Ein privater Investitionsfonds soll den Wiederaufbau des Iran fördern. Das Abkommen wird am Bürgenstock unterzeichnet, doch israelische Angriffe im Libanon und Warnungen der US-Geheimdienste zeigen anhaltende Spannungen.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das geplante Rahmenabkommen mit den USA , das in der Schweiz unterzeichnet werden soll, als diplomatischen Sieg für den Iran bezeichnet.

Laut der Nachrichtenagentur Isna betonte er, dass diese Chance, die das Land aus der aktuellen Lage führen könnte, nicht ungenutzt verstreichen sollte. Solche Gelegenheiten seien begrenzt und würden sich nicht jederzeit erneut bieten. Peseschkian, der als gemäßigt gilt, hat sich bereits in der Vergangenheit für diplomatische Lösungen eingesetzt. Papst Leo XIV. lobte indes die vorläufige Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des regionalen Krieges im Nahen Osten.

"Gott sei Dank", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, dass die beiden Mächte ihr Abkommen am Freitag offiziell besiegeln wollten. Es bleibe zwar noch einiges zu klären, doch sei es immer besser, dies im Dialog und durch Verhandlungen zu tun, als wieder in den Krieg zurückzukehren. Der Papst äußerte die Hoffnung, dass dies wirklich eine Lösung für den Krieg sei, dass der Krieg tatsächlich vorbei sei und dass man vorankommen könne.

Mit seiner Kritik am Angriff Israels und der USA auf den Iran hatte er im März den Zorn von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. Insidern zufolge ist im Rahmen des geplanten Abkommens ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Iran vorgesehen. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei bereits zugesagt, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters mit. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein endgültiges Abkommen zu schließen.

Es handelt sich dabei um ein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder Zuschüsse. Zusagen lägen von Unternehmen aus den USA, den Golfstaaten, Asien, Südamerika und Afrika vor. Die Investitionen sollen in die Bereiche Energie, Logistik, Industrie und Transport fließen. Der Fonds werde erst nach dem Abschluss eines endgültigen Abkommens aktiv.

Das Rahmenabkommen soll in einem Luxushotel am Vierwaldstättersee unterzeichnet werden. Das Schweizer Außenministerium bestätigte, dass dafür das Hotel auf dem Bürgenstock vorgesehen ist, wo 2024 eine Ukraine-Konferenz stattfand. Zuerst hatten Schweizer Medien über den Ort berichtet. Der Vermittler Pakistan hatte zuvor Genf genannt.

Das Bürgenstock Resort sei sowohl von den pakistanischen und katarischen Vermittlern als auch seitens der USA und des Iran als Treffpunkt vorgeschlagen worden. Die Hotelanlage ist schwer zugänglich und lässt sich daher gut absichern. Einen Tag nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Iran-Kriegs wurden im Süden des Libanon bei israelischen Luftangriffen libanesischen Angaben zufolge mindestens vier Menschen getötet.

Die Drohnenangriffe ereigneten sich in der Region Nabatäa und zielten auf Fahrzeuge in Majfadun und Schukin. Es gab vier Tote und weitere Verletzte. Der Iran forderte am Nachmittag Israels Abzug aus den "besetzten Gebieten" im Libanon.

"Die Menschen im Südlibanon müssen in ihre Häuser zurückkehren", erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf auf Telegram. US-Geheimdienste gehen laut einem Bericht des Senders CNN davon aus, dass der Iran künftig jederzeit die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus blockieren könnte. Das habe Teheran während des jüngsten Konflikts mit den USA und Israel bewiesen. Die amerikanischen Geheimdienste hätten ihre Bewertung der Fähigkeiten des Irans nach den Ereignissen der vergangenen Wochen angepasst.

Die Führung in Teheran habe erkannt, dass sie mit einer Sperrung der Meerenge erheblichen Druck auf die Weltwirtschaft ausüben könne. Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas weltweit.

Zudem seien die Geheimdienste zu dem Schluss gekommen, dass der Iran weiterhin über erhebliche militärische Fähigkeiten verfüge, darunter Raketen, Drohnen und Schnellboote, die für eine Blockade eingesetzt werden könnten





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