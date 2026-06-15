Vorsicht beim Grillreinigen: Abgebrochene Borsten können gefährlich sein

Eine Analyse der University of Missouri hat mehr als 1500 Fälle von Menschen dokumentiert, die durch verschluckte Grillborsten medizinisch behandelt werden mussten.

Wer nach dem Grillen zur Drahtbürste greift, sollte vorsichtig sein. Abgebrochene Metallborsten können am Rost hängen bleiben, ins Grillgut gelangen und beim Verschlucken Verletzungen verursachen.

Eine Analyse der University of Missouri dokumentiert in den USA mehr als 1500 Fälle, bei denen Menschen deshalb medizinisch behandelt werden mussten. Nach einer Hochrechnung des Forschungsteams wurden zwischen 2002 und 2014 mindestens 1500 Menschen in US-Notaufnahmen behandelt, nachdem sie Borsten einer Grillbürste verschluckt hatten. Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass diese Zahl nur die erfassten Fälle umfasst. Die Forscher um Tiffany Baugh weisen darauf hin, dass beim Reinigen einzelne Borsten abbrechen und unbemerkt auf dem Rost zurückbleiben können.

Gelangen sie später ins Essen, drohen Verletzungen im Mund-, Rachen- oder Halsbereich. Die Daten stammen aus dem National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), das Verletzungen durch Alltagsgegenstände in ausgewählten Notaufnahmen dokumentiert. Nicht erfasst werden Fälle, die von Hausärzten behandelt werden oder ganz ohne medizinische Hilfe auskommen. Die tatsächliche Zahl könnte deshalb höher liegen.

Durch Grillbürsten treten zwar das ganze Jahr über auf, seien in den Sommermonaten aber häufiger. Um das Risiko zu verringern, empfehlen die Forscher, Drahtbürsten regelmäßig auf lose Borsten zu prüfen und beschädigte Modelle sofort zu entsorgen.

Außerdem sollte der Rost vor dem Grillen sorgfältig kontrolliert werden. Als Alternativen nennen sie Nylonbürsten oder zusammengeknüllte Alufolie. Chang warnt, dass selbst eine einzelne übersehene Borste problematisch werden kann. Sie könne im Rachen, in der Speiseröhre, im Magen oder im Darm stecken bleiben.

Im schlimmsten Fall könne sich das Metallstück in die Darmwand bohren und weitere innere Verletzungen verursachen. Die Analyse zeigt: Solche Vorfälle sind zwar selten, aber keine Ausnahme. Wer seinen Grill reinigt, sollte deshalb besonders aufmerksam sein oder auf andere Reinigungsmethoden ausweichen





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