Die Elfenbeinküste hat durch ihren Auftaktsieg gegen Ecuador das Weiterkommen in die nächste Runde bei der WM nahezu sicher. Die Stars der Elfenbeinküste sind selbstbewusst und träumen vom ersten-Titel.

Deutschland - Vorsicht vor der Elfenbeinküste . Die Ivorer haben durch ihren Auftaktsieg gegen Ecuador und die Tatsache, im letzten auf Turnierneuling Curaçao noch spielen zu können, das Weiterkommen in die nächste Runde bei der WM nahezu sicher.

Es wäre der größte Erfolg bei einem Weltturnier für die Afrikaner. Dementsprechend selbstbewusst sind die Stars der Elfenbeinküste. Leipzig-Star Yan Diomande sagt: Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben.

Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen. Die Elfenbeinküste träumt vom ersten-Titel. Dabei setzt die Mannschaft auf ein Ritual, bei dem SPORT BILD in der Halbzeitpause gegen Ecuador mittendrin war. Nach 45 Minuten steht es 0:0.

Die Spieler von Trainer Emerse Faé bereiten sich auf den Wiederanpfiff der Partie gegen die Südamerikaner im Spielertunnel des Stadions von Philadelphia vor. Direkt angrenzend: ein kleiner VIP-Bereich ohne Fenster. Nur eine kleine, 90 Zentimeter hohe Mauer trennt die wenigen Edelfans, die Champagner, Weißwein und Bier trinken, von den Stars der Elfenbeinküste. Dann bittet einer der Anführer des Teams, Emmanuel Agbadou, zum Kreis und hält eine kurze Rede, die es in sich hat.

Wild gestikulierend schreit er unter anderem: Wir hauen die jetzt weg. Wir können und wollen hier was reißen. Es wird unsere Aktion zeigen Wirkung, die Ivorer entscheiden Ende des zweiten Durchgangs die Partie durch das Tor von Amad Diallo. Besonderer Elfenbeinküsten-Einblick: die emotionale Ansprache im Spielerkreis in der Halbzeit des Ecuador-Spiels.

SPORT BILD war dabei. SPORT BILD spricht nach dem Spiel mit Elfenbeinküste Ikone Guy Demel, der Co-Trainer des Afrikameisters von 2024 ist. Wir hatten früher wenig Leader, jetzt ist das anders. Emmanuel Agbadou ist einer der Anführer und macht die Jungs heiß.

Das ist wichtig. Der ehemalige HSV- und BVB-Star Demel hat viel erlebt, auch als Spieler mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Wir sind stärker als zu meiner Zeit. Damals hatten wir Top-Spieler, galten als goldene Generation mit Didier Drogba.

Aber wir waren keine Gruppe. Jetzt haben wir eine Mannschaft mit Leidenschaft, sagt Demel, der an der WM 2006 und 2010 teilnahm. Damals und auch beim Turnier in Brasilien 2014 scheiterten die Ivorer in der Vorrunde. Danach sieht es bei der vierten WM-Teilnahme nicht aus





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