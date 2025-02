Vorsicht vor diesen 3 Sternzeichen: Sie bringen Konflikte mit sich

Manche Sternzeichen sind bekannterweise eher konfliktfreudig, während andere dazu neigen, schnell für Spannungen zu sorgen. Diese drei Sternzeichen sollten besonders aufpassen, denn ihre Persönlichkeit kann zu Unstimmigkeiten führen, egal wie freundlich man zu ihnen ist.

Bei einigen Menschen ist Vorsicht geboten. Besonders drei Sternzeichen haben eine Persönlichkeit , die schnell für Konflikte sorgt. Wer freundlich und zugewandt auf andere zugeht, hat in der Regel mit seinen Mitmenschen wenig Probleme. Doch selbst die gutmütigsten Personen stoßen immer mal wieder auf Leute, mit denen es sich einfach nicht auskommen lässt.

Wenn dein Gegenüber auf den ersten Blick nett zu sein scheint, sich aber wenig später von einer ganz anderen Seite zeigt, könnte das auch an seinem Sternzeichen liegen. Insbesondere drei Sternzeichen können richtig unangenehm werden – egal, wie gut du sie behandelst. Die Gefährlichkeit des Skorpions erwächst aus seiner großen Unsicherheit. Dieses Sternzeichen hat ständig Sorge, dass andere ihm überlegen sein könnten. Damit ihm das nicht passiert, ist der Skorpion bereit, tief in die Trickkiste zu greifen. Dabei scheut er auch nicht vor der einen oder anderen Hinterlist zurück. In einer Konferenz sollte man sich nicht zu früh freuen, wenn man Lob von einem Skorpion erhält. Wenn dieses Sternzeichen auch nur den leisesten Eindruck hat, dass ein Vorschlag ihm nachteilig sein könnte, wird es alles tun, um das Vorhaben im Nachhinein bei den Kollegen in Einzelgesprächen zu torpedieren. Der Löwe ist der große Charmeur unter den Sternzeichen, dem es mit seiner extrovertierten Art problemlos gelingt, andere um den Finger zu wickeln. So schafft er sich eine loyale Anhängerschaft, die bereit ist, fast alles für ihren Star zu tun. Leider erkennen zahlreiche Fans erst spät, dass der Löwe nicht nur zugewandt und freundlich, sondern auch ein großer Manipulator ist. Wenn er einen Vorteil für sich wittert, hat er keine Probleme damit, andere gegeneinander auszuspielen. Dabei geht er in der Regel so geschickt vor, dass seine Anhängerschaft gar nicht merkt, wer eigentlich die Fäden in der Hand hält. Heimtücke und Manipulation sind gar nicht die Sache des gradlinigen Widders. Trotzdem ist auch mit diesem Sternzeichen in vielen Fällen nicht gut Kirschen essen. Der Grund: Der Widder liebt in der Regel seinen Beruf über alles und ist mit Feuereifer dabei, seine Projekte zu verwirklichen. Von seinen Kollegen erwartet er allerdings das gleiche Engagement. Er hat kein Verständnis für Menschen, die es in der Arbeit gern ein wenig ruhiger angehen lassen. Trifft der Widder auf solch einen Bummelanten, sieht er in vielen Fällen rot. Lautstark weist er den vermeintlichen Arbeitsverweigerer zurecht. Dabei ist es ihm dann völlig egal, ob noch andere Kollegen im Raum sind. Der Widder sollte dringend lernen, sich ein wenig in Toleranz zu üben. Denn nicht jeder verfügt über seinen überbordenden Elan, kann aber trotzdem ein gewissenhafter und zuverlässiger Mitarbeiter sein.





Sternzeichen Skorpion Löwe Widder Konflikte Persönlichkeit Astrologie Beziehungen

