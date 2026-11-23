Diese Telefonnummern sorgen immer wieder für Ärger, denn hinter den Anrufen verbergen sich häufig Betrüger oder aufdringliche Callcenter. Damit ihr...

Diese Telefonnummern sorgen immer wieder für Ärger, denn hinter den Anrufen verbergen sich häufig Betrüger oder aufdringliche Callcenter. Damit ihr nicht in Kostenfallen tappt, zeigen wir euch, welche Nummern ihr direkt blockieren solltet und wie ihr euch effektiv schützen könnt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Also read KI verbessert schon KI: Microsoft fordert mehr Vorsicht

“. So seltsam diese Bezeichnungen auch klingen, im Endeffekt geht es immer darum, euch hereinzulegen und teilweise um sehr hohe Summen zu erleichtern. Ihr solltet also bei einer unbekannten Nummer nicht sofort alles glauben, das man euch erzählt. Vergleicht die Anrufer lieber mit unserer Liste.

Achtung: Um eine bestimmte Nummer schnell zu finden, nutzt die eingebaute Suchfunktion eures Browsers! Die Anrufer mit dieser Nummer geben sich als Telekommitarbeiter aus, was allerdings bezweifelt werden darf. Eine macht angeblich eine Umfrage, mit der sie herausfinden will, ob in eurer Familie jemand eine Pflegestufe hat. Dann bekommt ihr Folgeanrufe, mit denen man euch Pflegematerial im Abo andrehen will.

Eine angebliche Pflegeberatung ruft mit KI-Stimme als „Umfrage“ an, um so herauszufinden, wenn man demnächst anrufen kann, um „Pflegepakete“ zu verkaufen. Angeblich habt ihr Geld udn eine Reise gewonnen, aber um eure Chancen zu erhöhen, müsst ihr ein Abo abschließen. IBAN-Phishing074557884327Es gibt Meldungen über verschiedene Belästigungen wie etwa Anrufe einer Pizzeria oder eines verärgerten Nachbarn. Sehr gefährlicher Betrug: Angebliche Sicherheitsmitarbeiter eurer Bank unterrichten euch über den Hack eures Kontos und wollen von euch Zugangsdaten, um es wieder freizuschalten.

Ihr habt angeblich ein "Vorteilspaket" gebucht und um jetzt nicht ein Jahr lang zahlen zu müssen, bieten sie euch ein Kurz-Abo an. Die Story: Da ihr bei eurer Krankenkasse keine Zusatzleistungen beantragt habt, will man euch jetzt eine besonders günstige Zahnzusatzversicherung anbieten.091188185849 Seriöser Anruf vom Marktforschungs-Institut GfK. Aber weil inzwischen keine Widerspruchsadresse mehr zu finden ist, empfehlen wir, bei Bedarf die Rufnummerngasse zu blockieren. Es werden zwar Handy-Nummern angezeigt, doch dahinter steckt die Nummer 021188247770.

Die wird zwar bereits von der Bundesnetzagentur untersucht, doch das dauert. Solange gehen von dort Betrugsanrufe und unerwünschte Verkaufsgespräche aus. Bandansage verspricht einen Gewinn im Wert von 1.700 Euro. Die Masche ist bekannt: Es werden Reisegutscheine verschenkt, bei denen die Summe der Zuschläge die Kosten übersteigt, die man für die gleiche Reise in einem seriösen Reisebüro zahlen müsste.

Advertisement

Die Nummer sieht nach Oberbayern aus, aber ist ziemlich sicher gefälscht. Ein Callcenter aus dem Ausland ruft an, um Termine für Solaranlagen-Vertreter zu vereinbaren. Eine Bandansage will Interessenten an einer günstigeren Krankenkasse zu einem Tastendruck verleiten. Danach übernehmen professionelle Telefonverkäufer und schwatzen euch eine Zusatzversicherung auf.

Diese Nummer wird mehrfach genutzt: Entweder rufen angebliche Microsoft-Techniker aus Indien an, um euer Windows zu retten oder PayPal ruft an, um euch über eine hohe Abbuchung zu informieren. Beides ist Unsinn! Unter der echten Nummer 116 116 könnt ihr eure Bank- oder Kreditkarte sperren lassen. Diese Nummer würde euch aber nie anrufen!

Bandansage behauptet, dass ihr bei den Kosten für die Krankenkasse sparen könnt. Die Betrüger wollen euch eine neue Krankenkasse andrehen. Mobilfunknummer aus Holland: Ein angeblicher Verbraucherschutz will euch helfen, ein Gewinnspiel-Abo zu kündigen und drängt euch in Wirklichkeit eins auf. Handynummer aus Österreich gibt sich als "Kündigungsabteilung" oder Verbraucherschutz aus und will euch angeblich helfen, einen Gewinnspielvertrag zu kündigen.

Diese Nummer ruft im Auftrag der Telekom an. Es handelt sich um Werbung und die Anrufe können im Telekom-Kundencenter abgestellt werden.022818499050Angebliche Immobilienmakler mit veralteten Daten. Dahinter steckt vermutlich eine hochgefährliche Betrugsmasche, bei der die Täter auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Alte Masche, bekannte Ziffernfolge, neue Endziffer: Ihr habt Geld gewonnen und sollt die „1“ drücken, wenn ihr es haben wollt.

Dann war es doch nur eine „Chance auf einen Gewinn“ und die wird größer, wenn ihr ein Abo abschließt. Die seriöse Nummer gehört zu einem „SMS-Vorlesedienst“, der euch z. B. Sicherheitscodes am Telefon vorliest, wenn ihr eine Festnetz- statt einer Handynummer angegeben habt.01739754716Diese Österreichische Nummergibt sich als PayPal aus und warnt mit einer Bandansage vor einer Abbuchung von 600 Euro. Dann fordert man euch euch auf, die Taste „1“ zu drücken.

Anruf vom Kundendienst von „Gewinnarena22“: Wenn man nicht kostenpflichtig weiterspielen will, müssen die Daten gelöscht werden und dazu wollen sie eure Daten „abgleichen“. Deutsche Anrufer, englische Postadresse, türkische Firma... Die Nummer gehört zu einer Firma für Meinungsumfragen. einige Berichte reden allerdings von Verkaufsangeboten, etwa für Stromtarife. Möglicherweise Missbrauch der Nummer.

Hallo mama das ist meine neue nummer +4915231490413, kannst du diese Nummer speichern und mir eine nachtricht auf Whatsapp schicken? Hallo mam, das ist meine neue Nummer , kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken 015253018528 wenn du das siehstDie Anrufer melden sich als Vodafone-Hotline und wissen viel über euch, aber einiges daran ist sehr verdächtig. Die Nummer ähnelt anderen, die einen Betrug versuchen. Hallo Mama & Papa, ich Schicke eine Testnacricht mit meiner neue nummer.

Kannst du diese nummer speichern und mir auf Wha'tsApp schreiben, wenn du das siehst?030499189778Kundendeinstnummer der Advanzia-Bank. Das Callcenter der luxemburgischen Bank befindet sich in Halle/Saale. Es ruft etwa an, wenn ihr den Vertrag gekündigt habt und noch Fragen bestehen. Ein Callcenter mit Handynummer gibt sich als Kassenärztliche Vereinigung aus und bietet euch einen Bonus an – eine kostenlose Zahnzusatzversicherung... die dann doch nicht so ganz kostenlos ist.

Advertisement

Die Täter geben sich als Krankenkasse aus, für die ihr zuviel bezahlt habt, weshalb sie euch eine Zahnzusatzversicherung anbieten. Am Ende ist die aber doch nicht gratis. Inkasso-Firma, die am Telefon Druck machen will, eine offene Rechnung zu bezahlen. Doch manchmal ist da gar keine offene Rechnung...

Falls ihr eine SMS dieser Nummer bekommt: Das ist die „Kurzmitteilungszentrale“ von Vodafone - also seriös. SMS mit seltsamen Links, die zu Netflix und Co. gehen sollen sind allerdings gefährlich. Angeblich habt ihr zuviel in die Krankenkasse gezahlt und das wäre doch eine gute Gelegenheit, diese „Überschüsse“ in eine Zusatzversicherung zu installieren, oder? Es kann nicht bestätigt werden, dass es sich hierbei um eine echte Vodafone-Hotline handelt.

Auf jeden Fall will man euch etwas verkaufen und hat jede Menge eurer Daten. Ein Callcenter will euch zum Stromanbieter-Wechsel bringen und tut das im Auftrag eines Unternehmens, das bereits dafür eine Strafe zahlen musste.

„Rechtsanwalt Albrecht König“ ruft an, um mit einer Bandansage Geld für Firmen einzutreiben. Anwälte im ganzen Land raten, das nicht einfach so hinzunehmen.08005459953 Diese Telefonnummer gehört dem Telekom-Infoservice: Damit wird man angerufen, wenn man der Telekom-Werbung nicht widersprochen hat. Wir erklären, wie das geht. Gefälschte Telefonnummer: Da hinter steckt vermutlich ein ausländisches Callcenter, das euch einreden will, euer kostenloses Lottoabo wäre abgelaufen und nun müsst ihr zahlen.

Hinter der Nummer steckt ein „Rip-Deal“: Erst sind die Anrufer angeblich an einer Immobilie interessiert, dann soll Schwarzgeld getauscht werden. Am Ende steht das Opfer ohne Geld da und hat eine Straftat begangen. Betrüger geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus, die euch einen besseren Vertrag anbieten. So versuchen sie, an euer Kundenkennwort zu kommen.

Existierende Telefonnummer! Gibt sich als „Bundeszentrale Strom und Gas“ aus, die eine Energieberatung anbietet und dafür die Zählernummer haben will.

„Lotto-Masche“: Angeblich hat man kostenlos bei einem Lotto-Abo mitgespielt, das nun kostenpflichtig wird. Um die Kosten für 1 Jahr abzuwenden, soll man ein Kurz-Abo abschließen. Gibt sich als Energieberatung aus, um den Opfern einen neuen Stromvertrag unterzujubeln. Der vermutlich dahintersteckenden Firma wurde durch die Bundesnetzagentur bereits ein Bußgeld auferlegt.

Callcenter ruft mit gefälschter Handynummer an. Angeblich habt ihr etwas im Internet gewonnen, aber jetzt müsst ihr noch ein Abo abschließen. Je nachdem, wo euch der Anruf erreicht hat, könnt ihr mit verschiedenen Maßnahmen solche Nummern blockieren. Am einfachsten ist das im Handy – da sind es nur ein paar Klicks.

Aber auch im Festnetz der Telekom oder in einem Fritzbox-Router lassen sich Anrufe sperren. Wir haben ein paar Anleitungen für euch geschrieben:“ in einem Browser. Dort meldet ihr euch mit euren Kundendaten an und könnt dann einzelne Nummern oder sogar ganze „Rufnummerngassen“ auf eine Sperrliste setzen.

“. Der kostet für ganze zwei Jahre nur 19,99 Euro und aktualisiert eure Sperrliste automatisch einmal am Tag mit den Neuzugängen der Tellows-Community. Betrügerische Anrufe mit der Vorwahl 040 – diese Nummern solltet ihr blockieren