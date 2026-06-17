Vorsicht vor Fake-Shops: Wie dubiose Händler wie 'Kern & Vogel' Kunden täuschen

Immer mehr Verbraucher fallen auf scheinbar deutsche Online-Shops herein, die minderwertige Ware aus China liefern. Ein Fall zeigt, wie man Betrüger erkennt und sich schützt.

Immer mehr Verbraucher in Deutschland werden Opfer von betrügerischen Online-Shops, die vorgeben, hochwertige Markenware zu verkaufen, tatsächlich aber billige Produkte aus Fernost verschicken. Ein aktuelles Beispiel ist der Fall von Michael W., der im Herbst 2025 bei dem Shop 'Kern & Vogel' zwei Kaschmir-Sweatshirts bestellte.

Statt der erhofften edlen Pullover erhielt er nach wochenlanger Lieferung aus China zwei Kleidungsstücke aus billigem Polyester und Spandex. Der Händler bot ihm nur zwei Optionen: entweder die Ware auf eigene Kosten zurück nach China senden oder die Pullover behalten und lediglich 25 Prozent des Kaufpreises erstattet bekommen. Solche Praktiken sind kein Einzelfall. Auf Bewertungsportalen wie Trustpilot häufen sich Beschwerden über 'Kern & Vogel', das offenbar Teil eines Netzwerks ähnlicher Shops wie 'bababellas.com' ist.

Die Gemeinsamkeit: Sie werben mit deutschen Adressen, die oft nicht existieren, und geben vor, lokale Firmen zu sein. In Wirklichkeit werden die Domains über chinesische Anbieter registriert, und die Waren werden aus China verschickt. Retouren müssen auf Kosten des Kunden an chinesische Briefkastenfirmen gesendet werden, was oft teurer ist als die Ware selbst. Verbraucheranwälte weisen darauf hin, dass theoretisch deutsches Kaufrecht gilt, wenn der Shop wie ein deutsches Unternehmen auftritt.

In der Praxis ist es jedoch für Kunden nahezu unmöglich, ihre Rechte durchzusetzen, da sie die Händler in China verklagen müssten. Daher ist Vorbeugung der beste Schutz. Um nicht auf solche Fake-Shops hereinzufallen, sollten Sie vor jeder Bestellung folgende Warnzeichen prüfen: Fehlt ein vollständiges Impressum mit Firmenname, Adresse und Kontaktdaten? Ist die Rücksendeadresse im außereuropäischen Ausland, obwohl der Shop einen deutschen Eindruck macht?

Tauchen beim Bezahlen unbekannte Unternehmen aus China auf? Sind die Rechtstexte wie AGB und Widerrufsbelehrung fehlerhaft oder unvollständig? Ein weiteres Indiz ist die Zahlungsart: Seriöse Shops bieten oft Kauf auf Rechnung oder PayPal mit Käuferschutz an, während Betrüger meist nur Vorkasse verlangen. Auch die Bewertungen auf unabhängigen Portalen sollten Sie prüfen.

Misstrauen Sie Shops, die extrem niedrige Preise für hochwertige Ware versprechen, denn dieses Lockangebot ist oft der Köder. Wenn der Preis zu gut ist, um wahr zu sein, ist er es meist auch. Im Zweifelsfall verzichten Sie besser auf den Kauf und suchen Sie nach einem vertrauenswürdigen Anbieter mit nachweisbarem Sitz in Deutschland. So schützen Sie sich vor finanziellen Verlusten und Ärger.

Denken Sie daran: Im Internet ist Vorsicht besser als Nachsicht. Überprüfen Sie immer die Identität des Händlers, bevor Sie Geld überweisen. Die Verbraucherzentralen bieten kostenlose Warnlisten und Beratung zu verdächtigen Shops. Bei Betrugsverdacht können Sie Anzeige bei der Polizei erstatten und die Zahlung über Ihre Bank rückgängig machen lassen.

Lassen Sie sich nicht von schönen Websites und gefälschten Kundenbewertungen täuschen. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen können Sie Fake-Shops leicht erkennen und vermeiden





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